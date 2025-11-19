أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعديل موعد مباراة فياريال وبرشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الليجا، لتقام يوم 21 ديسمبر بدلًا من الموعد السابق في 20 ديسمبر، وذلك على ملعب "لا سيراميكا".

تعديل موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الليجا

وجاء القرار بعد إعلان الرابطة في وقت سابق التراجع رسميًا عن إقامة المباراة في مدينة ميامي الأمريكية، عقب مراجعة الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة أول مباراة في تاريخ الدوري الإسباني خارج البلاد.

وكانت خطوة نقل اللقاء إلى الولايات المتحدة قد أثارت جدلًا واسعًا داخل إسبانيا، حيث عبرت جميع أندية الليجا عن اعتراضها، وامتنعت عن لعب الثواني الأولى من مبارياتها استجابة لطلب نقابة اللاعبين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا، اضغط هنا.