تقارير: برشلونة ينافس بايرن على ضم جريمالدو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي باير ليفركوزن الألماني، الذي سبق له تمثيل البلوجرانا في مرحلة الشباب.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيدخل في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ، للظفر بخدمات الظهير الأيسر الإسباني.

برشلونة يبحث عن منافس لبالدي.. وجريمالدو يوجه صدمة لبايرن ميونخ

وأوضحت أن برشلونة يسعى لجلب لاعب لمنافسة أليخاندرو بالدي في الجبهة اليسرى، ويمتلك الإسباني صاحب الـ30 عامًا الخبرة الكافية لذلك.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ يرغب بقوة في ضم اللاعب، لكن الأخير يفضل العودة لموطنه، وتمثيل ناديه الكتالوني السابق.

وكان جريمالدو قد بدأ يلمع اسمه في أكاديمية "لاماسيا" بنادي برشلونة، قبل انتقاله لصفوف بنفيكا البرتغالي، والذي باعه لاحقًا لفريق باير ليفركوزن الألماني، والذي توج معه بلقب "البوندسليجا".

وقد يضغط برشلونة لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية، خلال شهر يناير المقبل، خاصة أن اللاعب يقدم مستوياته مميزة هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه في 15 مباراة بجميع المسابقات.