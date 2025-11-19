المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: برشلونة ينافس بايرن على ضم جريمالدو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:43 م 19/11/2025
أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن

أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي باير ليفركوزن الألماني، الذي سبق له تمثيل البلوجرانا في مرحلة الشباب.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيدخل في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ، للظفر بخدمات الظهير الأيسر الإسباني.

برشلونة يبحث عن منافس لبالدي.. وجريمالدو يوجه صدمة لبايرن ميونخ

وأوضحت أن برشلونة يسعى لجلب لاعب لمنافسة أليخاندرو بالدي في الجبهة اليسرى، ويمتلك الإسباني صاحب الـ30 عامًا الخبرة الكافية لذلك.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ يرغب بقوة في ضم اللاعب، لكن الأخير يفضل العودة لموطنه، وتمثيل ناديه الكتالوني السابق. 

وكان جريمالدو قد بدأ يلمع اسمه في أكاديمية "لاماسيا" بنادي برشلونة، قبل انتقاله لصفوف بنفيكا البرتغالي، والذي باعه لاحقًا لفريق باير ليفركوزن الألماني، والذي توج معه بلقب "البوندسليجا".

وقد يضغط برشلونة لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية، خلال شهر يناير المقبل، خاصة أن اللاعب يقدم مستوياته مميزة هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه في 15 مباراة بجميع المسابقات.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة باير ليفركوزن جريمالدو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg