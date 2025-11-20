المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
ليفاندوفسكي يكشف في كتابه الجديد: برشلونة طلب مني التوقف عن تسجيل الأهداف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:09 ص 20/11/2025
ليفاندوفسكي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن موقف غريب تعرض له خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني، حيث طلب منه مسؤولو الفريق التوقف عن تسجيل الأهداف في بعض المباريات.

كتاب ليفاندوفسكي يكشف أسرارًا مثيرة عن برشلونة

وجاء ذلك بحسب ما نشره اللاعب في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "ليفاندوفسكي.. الحقيقي"، والذي تم إطلاقه في بولندا مؤخرًا.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة سبورت الإسبانية قولها إن مسؤولي النادي أخبروا ليفاندوفسكي: "نريد منك التوقف عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة".

وعبر اللاعب عن دهشته من هذا الطلب، خاصة وأنه لم يسبق له أن واجه موقفًا مشابهًا على مدار أكثر من عقد من مسيرته الاحترافية.

وأشار الكتاب إلى أن برشلونة كان سيضطر لدفع 2.5 مليون يورو إضافية لبايرن ميونخ إذا وصل ليفاندوفسكي إلى 25 هدفًا، فيما كان المهاجم قد سجل 23 هدفًا حتى تلك المرحلة.

وبالفعل، لم يسجل ليفاندوفسكي في آخر مباراتين من الموسم، رغم استمرار تألقه وقيادته للفريق داخل الملعب.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي أهداف ليفاندوفسكي كتاب ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

