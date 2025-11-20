صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

إيفنينج ستاندرد

عودة أليسون

اقترب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، من العودة للمشاركة مع فريقه ليفربول، بعد غياب طويل امتد لـ7 أسابيع بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك أليسون في تدريبات ليفربول الجماعية، قبل مواجهة نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل.

وبدون الحارس البرازيلي، خسرت كتيبة المدرب آرني سلوت 5 مباريات من أصل 8، واستقبلت شباك الريدز 14 هدفًا.

إكسبريس

لافيا يعلق على شائعة بيعه

زعمت تقارير صحفية أن تشيلسي طرح فكرة إشراك روميو لافيا في صفقة ضم أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي.

ونفى لافيا عندما سُئل عنها، عن علمه بهذا الأمر قائلًا: "لم أقرأها، لأنني ببساطة لا أفكر فيها، أستمتع بكرة القدم وأركز على ما يجب علينا فعله كناد".

وتابع: "أي شيء خارج عن سيطرتي، لا أُعره اهتمام، قد تكون في لحظة ما محط أنظار الصحف، وفي لحظة أخرى، لا تكون كذلك، كل ما عليك فعله هو أن تكون محايدًا، لا تُفكر في الأمر، واعمل بجد".

ديلي ميل

مصير زيركزي

يشعر الهولندي زيركزي بالإحباط بسبب عدم حصوله على دقائق اللعب الكافية، ويراقب نادي روما وضعية اللاعب، تمهيدًا لاستعارته مع خيار الشراء الدائم.

حظي زيركزي بثاني أقل عدد من الدقائق بين لاعبي مانشستر يونايتد هذا الموسم، فقط الشاب تايلر فريدريكسون حظي بأقل من ذلك.

لعب الهولندي 90 دقيقة فقط في 12 مباراة، ومنذ 15 سبتمبر، لم يُمنح زيركزي سوى 13 دقيقة لعب، لكن عقب إصابة سيسكو قد تكون فرصته جاءت لإثبات جدارته، حيث سيتضح مصيره وفقًا لمشاركته في اللقاء المقبل ضد إيفرتون.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

تعديل موعد مباراة فياريال وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تعديل موعد مباراة فياريال وبرشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفياريال يوم 21 ديسمبر بدلًا من الموعد السابق في 20 ديسمبر، وذلك على ملعب "لا سيراميكا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

مبابي يثير الجدل

غادر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، معسكر المنتخب الوطني بسبب "التهاب في الكاحل"، ولكن بدلاً من العودة إلى مدريد توجه إلى دبي ليثير الجدل في ريال مدريد.

وجرت العادة أن أي لاعب مصاب يعود لفريقه من أجل استعادة عافيته إلا أن مبابي لم يفعل ذلك حيث اتجه إلى دبي وأقام لعدة أيام وزار نادي البادل "بادل وان".

سبورت

إصابة ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا عن إصابة ميليتاو كالتالي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدر ميليتاو من قبل خدمات ريال مدريد الطبية، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة المقربة الكبرى للساق اليمنى".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ميليتاو المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "سيتم تقييم تطور حالته".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

ضربة جديدة ليوفنتوس

تعرض يوفنتوس لانتكاسة دفاعية أخرى مع استبعاد دانييلي روجاني لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريب.

وخضع قلب الدفاع الإيطالي لفحوصات طبية، حيث أكدت الاختبارات وجود إصابة خفيفة في عضلة باطن القدم في ساقه اليمنى.

ويحتاج دانييلي روجاني 3 أسابيع من أجل التعافي والعودة مرة أخرى ليوفنتوس.

لاجازيتا ديلو سبورت

جاهزية رابيو للديربي

يعود أدريان رابيو لاعب ميلان من الإصابة للمشاركة في مباراة الديربي ضد إنتر يوم الأحد المقبل بالدوري الإيطالي.

وقضى لاعب خط الوسط الفرنسي شهرًا تقريبًا بعيدا عن ميلان بسبب الإصابة.

وأصبح رابيو الآن جاهزا للعودة في المباراة المقبلة ضد غريمه إنتر.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

حكيمي الأفريقي الأفضل

قدم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، موسمًا استثنائيًا مع فريقه الفرنسي، ليحصد الظهير المغربي جائزة أفضل لاعب أفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025 بالرباط عن جدارة.

وحقق الباريسي أول جائزة أفضل لاعب أفريقي في مسيرته.

وأضاف حكيمي اسمه إلى قائمة أساطير كرة القدم الأفريقية مثل ماني، صلاح، أوباميانج، دروجبا، إيتو، يايا توريه وجورج وياه.

موقع نيس

عبد المنعم يلتقي بالجماهير

توجه موسى بومبيتو ومحمد عبد المنعم من أجل لقاء جماهير نيس في متجر النادي بساحة ماسينا، وهما يرتديان القميص الرابع للفريق.

وعكس اللقاء لحظة جميلة من التبادل والتواصل بين اللاعبين وجماهير نيس، تخلّلها التقاط الصور الذاتية وتوقيع الأوتوجرافات، تزامنًا مع فترة التعافي التي يمر بها اللاعبان.

الصحف الألمانية

بيلد

صلاح لم يساعد فيرتز

أداء محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم يشكل تحديًا لصانع الألعاب الجديد فلوريان فيرتز، بعد أن لم يحصل اللاعب الألماني على أي تمريرات حاسمة من النجم المصري، ما أعاق اندماجه داخل صفوف ليفربول.

بالمقابل، حصل فيرتز على فرصه من زملائه القدامى، ليسجل ثلاثة أهداف حتى الآن.

تصاعدت المخاوف من عناد صلاح وتأثيره على الفريق، ليطرح السؤال: من سيزيح النجم المصري عن عرشه داخل ليفربول؟ هل سيكون القرار من النادي، المدرب، أم من زملائه في الفريق؟.

وكالة الأنباء الألمانية

طلب غريب من برشلونة لليفاندوفسكي

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني عن طلب غريب من ناديه، بالتوقف عن تسجيل الأهداف.

ونشر اللاعب المخضرم كتابا في بولندا يحمل سيرته الذاتية، ويشرح كيف طلب منه مسؤولو نادي برشلونة ألا يسجل أهدافا حتى لا يتسبب ذلك في أن يدفع النادي أموالا إضافية لبايرن ميونخ الألماني.