خطة برشلونة لتهيئة يامال قبل مواجهة تشيلسي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:54 ص 20/11/2025
لامين يامال

يامال

وضع برشلونة برنامجًا طبيًا خاصًا لاستعادة جناح الفريق لامين يا مال من إصابته في الفتاق الرياضي، وهي إصابة مزعجة لكنها ليست خطيرة، وتسببت في غيابه عن مباراتي إسبانيا أمام جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم.

وخضع اللاعب لعلاج بالتردد الحراري يوم 10 نوفمبر، ثم حصل على راحة تامة لمدة تتراوح بين 48 و72 ساعة، قبل أن يبدأ برنامجًا فرديًا مع اثنين من مختصي التأهيل بالنادي حسبما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو.

وشارك اللاعب بالفعل في جزء من مران الأربعاء تحت قيادة هانسي فليك، وسط توقعات بعودته للمنافسة خلال 7 إلى 10 أيام.

ولا يستبعد النادي منحه بعض الدقائق أمام أتلتيك بلباو يوم السبت كاختبار أولي، قبل المباراة الأهم ضد تشيلسي، والتي يضعها اللاعب كهدف رئيسي.

ويتابع حالته الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، لضمان تطور التعافي بالشكل المطلوب قبل الانتقال للمرحلة التالية من العلاج.

وخلال الأيام الماضية شعر يا مال بآلام قوية أثارت قلقه، لكنه لم يفكر مطلقًا في خيار الجراحة. ويعمل اللاعب الآن بتركيز كبير، بعد أن أبلغه الأطباء أن الإصابة قد تستمر لشهور إن لم يتعامل معها بصرامة.

كما قلّل من ظهوره الإعلامي بعد الكلاسيكو، وأنهى علاقته العاطفية الأخيرة لتجنب الضغوط، مع تكثيف الاهتمام بجسده عبر تجهيزات خاصة في منزله مثل أجهزة العلاج المائي والفسيولوجي.

برشلونة الدوري الإسباني يامال

