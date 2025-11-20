المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موندو ديبورتيفو: برشلونة لم يتلق أي عروض لضم تير شتيجن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:00 ص 20/11/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

أوضحت مصادر إعلامية إسبانية حقيقة تلقى نادي برشلونة عروضا للتعاقد مع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ولم يشارك شتيجن في أي مباراة هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال الصيف، وعند عودته سيكون بعيدا عن خطط المدرب هانز فليك، وهو ما تسبب في أزمة قبل انطلاق الموسم، لتمسك الحارس الألماني بالاستمرار.

وبحسب ما ذكرته تقارير سابقة، فإن نادي بشتكاش التركي قدّم عرضا لضم شتيجن في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لكن على عكس التقارير التي تفيد بأن بشكتاش قدّم عرضا للتعاقد مع شتيجن، تزعم صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يتلقَّ أي عروض رسمية لحارس المرمى حتى الآن.

في الوقت نفسه يتوقع النادي الكتالوني تحركات من الأندية الراغبة في ضمه بعد تعافيه من جراحة في الظهر، حيث يتوقع عودته في شهر ديسمبر.

ويواجه تير شتيجن خطر فقدان مركزه كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا، الذي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، وهو ما دفعه لتغيير موقفه بخصوص مستقبله، إذ أصبح أكثر انفتاحا على مغادرة برشلونة.

ينتهي عقد الحارس صاحب الـ33 عاما في يونيو 2028، ويُقال إن البارسا يوافق على خروجه على سبيل الإعارة إذا رغب في ذلك.

برشلونة الدوري الإسباني مارك أندريه تير شتيجن

