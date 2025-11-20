يستعد ريال مدريد وبرشلونة لاستكمال مشوار المنافسة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وكان ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه رايو فاييكانو، في الجولة 12 من الليجا، في آخر مباراة لعبها قبل فترة التوقف الدولي.

في الجولة ذاتها حقق برشلونة انتصارا غاليا خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 4-2.

وبهذا قلص البارسا، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا، الفارق مع الريال المتصدر إلى 3 نقاط فقطـ، إذ يحتل الملكي الصدارة بـ31 نقطة، يليه الفريق الكتالوني بـ28 نقطة.

ماذا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

في أول جولة من الدوري الإسباني بعد التوقف الدولي، يعود برشلونة إلى ملعب "كامب نو" بعد غياب استمر عامين ونصف تقريبا بسبب أعمال التجديد.

ويخوض برشلونة مباراة قوية على أرضه ضد أتلتيك بلباو في الجولة 13 من الليجا، يوم السبت المقبل، وتنطلق في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة.

على جانب آخر يخرج ريال مدريد لمواجهة مضيفه إلتشي في الجولة ذاتها يوم الأحد في تمام الساعة 10 مساء.

وبعد اللعب في الليجا، يخوض ريال مدريد وبرشلونة مواجهتين في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، إذ يحل البارسا ضيفا على تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء، وفي اليوم التالي يلتقي الريال مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني.

