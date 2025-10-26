المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كورتوا: لامين يامال تجرأ على إشعال الكلاسيكو.. ولا توجد مشكلة بيننا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:47 ص 20/11/2025
كورتوا

كورتوا

نفى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، وجود أي مشكلة بينه وبين لامين يامال لاعب برشلونة، بعد أحداث مباراة الكلاسيكو الماضية.

وهزم ريال مدريد نظيره برشلونة (2-1) في الدوري الإسباني، في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة بسبب تصريحات لامين يامال قبل المباراة.

تصريحات كورتوا عن لامين يامال

وقال كورتوا في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لامين يامال لاعب رائع، لكنه في النهاية تجرأ على إشعال الكلاسيكو، فانقضت عليه الصحافة بشدة".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى تلك الأجواء، كنا بحاجة إلى تلك الحماسة، إنهم أعداء وعلينا ملاحقتهم، لأنهم حتى بعد فوزهم لم يحترمونا، الكلاسيكو دائمًا ما يكون مُحفزًا، لكن سماع مثل هذه الأمور يُحفزك أكثر".

وتابع حارس ريال مدريد: "ما حدث في الكلاسيكو سيبقى في الملعب".

وأتم كورتوا تصريحاته: "إذا كان كارفاخال أو دين هويسين في المنتخب الوطني غدًا فلن تكون هناك أي مشاكل مع لامين. إذا رأيته في مطعم فسألقي عليه التحية، لا توجد أي مشكلة بيني وبين لامين يامال".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال كورتوا

