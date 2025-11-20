كشفت تقارير إعلامية عن دخول جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني الشاب، دوائر اهتمامات عدة أندية إيطالية في الفترة الماضية.

جونزالو جارسيا صاحب الـ21 عاما تم تصعيده من أكاديمية ريال مدريد للفريق الأول بنهاية الموسم الماضي، وقدّم أداء مميزا في كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، ليحصد لقب الهداف بـ4 أهداف.

لكن المهاجم الإسباني الشاب لم يحصل على فرص كافية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو هذا الموسم، ويبدو أن أيامه في ريال مدريد أصبحت معدودة.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن 3 أندية إيطالية هي نابولي وروما وميلان دخلت في منافسة على ضم جارسيا في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعد اهتمام عدة أندية منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وهي سندرلاند وبرايتون وليدز يونايتد.

يدرس ريال مدريد العروض المقدمة، ويميل بشكل المبدئي إلى إعارة تسمح للمهاجم بالتطور دون رحيله بشكل نهائي.

مع ذلك، لا تستبعد إدارة الريال بيع جارسيا مع خيار إعادة الشراء، وهي الصيغة التي تتضمنها عروض الأندية الإيطالية.

جدير بالذكر أن عقد جارسيا مع النادي الملكي مستمر حتى عام 2030، بعد تجديده مؤخرا.

وشارك المهاجم الشاب في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

