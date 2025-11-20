المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الاهتمام الإنجليزي.. عروض إيطالية لضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:18 م 20/11/2025
جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

جونزالو جارسيا

كشفت تقارير إعلامية عن دخول جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني الشاب، دوائر اهتمامات عدة أندية إيطالية في الفترة الماضية.

جونزالو جارسيا صاحب الـ21 عاما تم تصعيده من أكاديمية ريال مدريد للفريق الأول بنهاية الموسم الماضي، وقدّم أداء مميزا في كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، ليحصد لقب الهداف بـ4 أهداف.

لكن المهاجم الإسباني الشاب لم يحصل على فرص كافية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو هذا الموسم، ويبدو أن أيامه في ريال مدريد أصبحت معدودة.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن 3 أندية إيطالية هي نابولي وروما وميلان دخلت في منافسة على ضم جارسيا في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعد اهتمام عدة أندية منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع اللاعب الشاب، وهي سندرلاند وبرايتون وليدز يونايتد.

يدرس ريال مدريد العروض المقدمة، ويميل بشكل المبدئي إلى إعارة تسمح للمهاجم بالتطور دون رحيله بشكل نهائي.

مع ذلك، لا تستبعد إدارة الريال بيع جارسيا مع خيار إعادة الشراء، وهي الصيغة التي تتضمنها عروض الأندية الإيطالية.

جدير بالذكر أن عقد جارسيا مع النادي الملكي مستمر حتى عام 2030، بعد تجديده مؤخرا.

وشارك المهاجم الشاب في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني جونزالو جارسيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg