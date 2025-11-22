المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد العودة إلى كامب نو.. أتلتيك بلباو يستهدف رقماً غائباً منذ 2001 أمام برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:34 م 20/11/2025
برشلونة وأتلتيك بلباو

برشلونة وأتلتيك بلباو

يعود نادي برشلونة لخوض مبارياته على أرضية ملعب "كامب نو" من جديد، بعد انتهاء جزء كبير من أعمال الصيانة في الملعب لتجديده.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بلباو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وبدأت أعمال تطوير كامب نو، في عام 2023، حيث إنه كان من المفترض أن يتم افتتاحه بنهاية عام 202، بحسب ما أعلن خوان لابورتا رئيس النادي من قبل.

وخاض برشلونة مبارياته طوال العامين الماضيين، على ملعبي مونتجويك ويوهان كرويف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

أتلتيك بلباو يستهدف رقماً غائباً منذ 2001

بعد عودة برشلونة إلى ملعبه ولكون نادي أتلتيك بلباو الخصم الأول الذي سيواجهه النادي الكتالوني في افتتاحية ملعب "كامب نو" بعد تجديده، فإن النادي الباسكي يستهدف رقماً غائباً منذ عام 2001.

ولم يعرف نادي أتلتيك بلباو الفوز على أرض برشلونة منذ 2001 في الليجا، عندما حقق فوزه الأخير في 24 نوفمبر من عام 2001 بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض أتلتيك بلباو للهزيمة في 20 مباراة منذ هذا الفوز، وتعادل في 3 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات برشلونة على أرضه أمام أتلتيك بلباو كالتالي:

موسم 2002-2003: برشلونة 2-2 أتلتيك بلباو
موسم 2003-2004: برشلونة 1-1 أتلتيك بلباو
موسم 2004-2005: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو
موسم 2005-2006: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو
موسم 2006-2007: برشلونة 3-0 أتلتيك بلباو
موسم 2007-2008: برشلونة 3-1 أتلتيك بلباو
موسم 2008-2009: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو
موسم 2009-2010: برشلونة 4-1 أتلتيك بلباو
موسم 2010-2011: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو
موسم 2011-2012: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو
موسم 2012-2013: برشلونة 5-1 أتلتيك بلباو
موسم 2013-2014: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو
موسم 2014-2015: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو
موسم 2015-2016: برشلونة 6-0 أتلتيك بلباو
موسم 2016-2017: برشلونة 3-0 أتلتيك بلباو
موسم 2017-2018: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو
موسم 2018-2019: برشلونة 1-1 أتلتيك بلباو
موسم 2019-2020: برشلونة 1-0 أتلتيك بلباو
موسم 2020-2021: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو
موسم 2021-2022: برشلونة 4-0 أتلتيك بلباو
موسم 2022-2023: برشلونة 4-0 أتلتيك بلباو
موسم 2023-2024: برشلونة 1-0 أتلتيك بلباو
موسم 2024-2025: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كامب نو الليجا أتلتيك بلباو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg