يعود نادي برشلونة لخوض مبارياته على أرضية ملعب "كامب نو" من جديد، بعد انتهاء جزء كبير من أعمال الصيانة في الملعب لتجديده.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بلباو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وبدأت أعمال تطوير كامب نو، في عام 2023، حيث إنه كان من المفترض أن يتم افتتاحه بنهاية عام 202، بحسب ما أعلن خوان لابورتا رئيس النادي من قبل.

وخاض برشلونة مبارياته طوال العامين الماضيين، على ملعبي مونتجويك ويوهان كرويف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

أتلتيك بلباو يستهدف رقماً غائباً منذ 2001

بعد عودة برشلونة إلى ملعبه ولكون نادي أتلتيك بلباو الخصم الأول الذي سيواجهه النادي الكتالوني في افتتاحية ملعب "كامب نو" بعد تجديده، فإن النادي الباسكي يستهدف رقماً غائباً منذ عام 2001.

ولم يعرف نادي أتلتيك بلباو الفوز على أرض برشلونة منذ 2001 في الليجا، عندما حقق فوزه الأخير في 24 نوفمبر من عام 2001 بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض أتلتيك بلباو للهزيمة في 20 مباراة منذ هذا الفوز، وتعادل في 3 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات برشلونة على أرضه أمام أتلتيك بلباو كالتالي:

موسم 2002-2003: برشلونة 2-2 أتلتيك بلباو

موسم 2003-2004: برشلونة 1-1 أتلتيك بلباو

موسم 2004-2005: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

موسم 2005-2006: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو

موسم 2006-2007: برشلونة 3-0 أتلتيك بلباو

موسم 2007-2008: برشلونة 3-1 أتلتيك بلباو

موسم 2008-2009: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

موسم 2009-2010: برشلونة 4-1 أتلتيك بلباو

موسم 2010-2011: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو

موسم 2011-2012: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

موسم 2012-2013: برشلونة 5-1 أتلتيك بلباو

موسم 2013-2014: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو

موسم 2014-2015: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

موسم 2015-2016: برشلونة 6-0 أتلتيك بلباو

موسم 2016-2017: برشلونة 3-0 أتلتيك بلباو

موسم 2017-2018: برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

موسم 2018-2019: برشلونة 1-1 أتلتيك بلباو

موسم 2019-2020: برشلونة 1-0 أتلتيك بلباو

موسم 2020-2021: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو

موسم 2021-2022: برشلونة 4-0 أتلتيك بلباو

موسم 2022-2023: برشلونة 4-0 أتلتيك بلباو

موسم 2023-2024: برشلونة 1-0 أتلتيك بلباو

موسم 2024-2025: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو