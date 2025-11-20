برشلونة طلب من ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل أهداف

كشف تقرير لإذاعة "كادينا سير" أن خمسة شخصيات بارزة داخل نادي برشلونة، من ضمنهم أعضاء في الجهاز الفني، طلبوا من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل الأهداف مع نهاية موسم 2023/2024 لتجنب دفع بند مكافأة منصوص عليه في عقده.

وبحسب ما نقله الكاتب البولندي سيباستيان ستاشيفسكي، الذي ألّف السيرة الذاتية لليفاندوفسكي، فإن تسجيل المهاجم لعدد معين من الأهداف كان سيُلزم برشلونة بدفع 2.5 مليون يورو لناديه السابق بايرن ميونيخ.

وجاء هذا الطلب في ظل الوضع المالي المعقد الذي كان يمر به برشلونة، الأمر الذي دفع النادي لمحاولة تجنب أي مبالغ إضافية يمكن أن تزيد من الأعباء الاقتصادية.

التقرير أثار موجة من الجدل، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمات المالية على القرارات الرياضية داخل النادي الكتالوني، في وقت يُعد فيه ليفاندوفسكي أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق.