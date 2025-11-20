المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة طلب من ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل أهداف

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:41 م 20/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ليفاندوفسكي

كشف تقرير لإذاعة "كادينا سير" أن خمسة شخصيات بارزة داخل نادي برشلونة، من ضمنهم أعضاء في الجهاز الفني، طلبوا من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل الأهداف مع نهاية موسم 2023/2024 لتجنب دفع بند مكافأة منصوص عليه في عقده.

وبحسب ما نقله الكاتب البولندي سيباستيان ستاشيفسكي، الذي ألّف السيرة الذاتية لليفاندوفسكي، فإن تسجيل المهاجم لعدد معين من الأهداف كان سيُلزم برشلونة بدفع 2.5 مليون يورو لناديه السابق بايرن ميونيخ.

وجاء هذا الطلب في ظل الوضع المالي المعقد الذي كان يمر به برشلونة، الأمر الذي دفع النادي لمحاولة تجنب أي مبالغ إضافية يمكن أن تزيد من الأعباء الاقتصادية.

التقرير أثار موجة من الجدل، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمات المالية على القرارات الرياضية داخل النادي الكتالوني، في وقت يُعد فيه ليفاندوفسكي أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

