909 يومًا هذا هو مقدار الوقت الذي سيمر بحلول يوم السبت، اليوم الذي يعود فيه برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" منذ آخر مباراة لعبها النادي الكتالوني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أتلتيك بلباو، يوم السبت المقبل، في العودة الأولى للنادي الكتالوني على ملعب "كامب نو" بعد فترة من الغياب لأعمال تطوير الملعب.

كانت المباراة الأخيرة في 28 مايو 2023، عندما فاز برشلونة على مايوركا 3-0 في الجولة السابعة والثلاثين من موسم الدوري الإسباني الذي انتهى بوضع اللقب في خزائن ألقاب البارسا.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي برشلونة، ما كان يفعله فريق برشلونة الحالي في آخر مرة تواجد فيها في ملعب "كامب نو".

12 لاعباً

12 لاعبًا من الذين يشكلون حاليًا صفوف برشلونة شاركوا في المباراة الأخيرة على ملعب كامب نو.

من بينهم بدأ السبعة: تير شتيجن، بالدي، كريستنسن، كوندي، جافي – الذي سجل الهدف الأخير على الملعب – دي يونج، وليفاندوفسكي.

أما إريك جارسيا، وفيران توريس، ورافينيا فدخلوا كبدلاء، وغاب بيدري وأراوخو عن المباراة بسبب الإصابة.

كوبارسي ولامين يامال في بودابست

أما البقية، فلم يكونوا جزءًا من الفريق الأول أو كانوا في نادٍ آخر.

الحالة الأولى تتعلق بأربعة لاعبين حاليين في برشلونة: باو كوبارسي، لامين يامال، مارك بيرنال، ومارك كاسادو.

في اليوم السابق لمباراة برشلونة ومايوركا، كان كوبارسي ولامين يامال في بودابست، حيث شاركا في ربع نهائي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا مع المنتخب الإسباني، بدأ لاعبا برشلونة المباراة وساهما في الفوز 3-0 على أيرلندا.

كاسادو وبيرنال مع فرق الناشئين

أما كاسادو فقد شارك في مباراة برشلونة أتلتيك ضد يود لوجرونيس في استاد يوهان كرويف يوم 27 مايو، حيث انتهت المباراة التي كانت الجولة الأخيرة من دوري البرميرا فيديراسيون، بفوز برشلونة 1-0 وتأهله إلى تصفيات الصعود.

أما بيرنال فقد شارك في ربع نهائي كأس كتالونيا مع فريق برشلونة كاديت أ في اليوم نفسه، وخسر البلوجرانا أمام جيرونا بركلات الترجيح.

معارون ولاعبون في أندية أخرى

أخيرًا، هناك سبعة لاعبين لم يكونوا قد انضموا إلى النادي في ذلك الوقت أو كانوا معارين.

فيرمين لوبيز على وجه الخصوص كان معارًا إلى ليناريس، في 27 مايو لعب 85 دقيقة ضد سان فرناندو في آخر مباراة من دوري البرميرا فيديراسيون، وقدم تمريرة حاسمة.

أما البقية فلم يكن لهم أي ارتباط ببرشلونة، جيرارد مارتين لعب لكورنيلا وبدأ مباراة ضد نومانسيا في ملعب لوس باخاريتوس يوم 27 مايو، خوان جارسيا كان بديلاً في مباراة فالنسيا وإسبانيول التي أكدت هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية، في نفس وقت مباراة برشلونة ومايوركا.

من ناحية أخرى، لعب تشيزني الـ90 دقيقة كاملة مع يوفنتوس ضد إيه سي ميلان، وانتهت المباراة بهزيمة البيانكونيري.

كان داني أولمو لاعبًا في لايبزيج وقدّم تمريرة حاسمة ضد شالكه في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي 28 مايو، شارك ماركوس راشفورد بقميص مانشستر يونايتد في فوز الشياطين الحمر 2-1 على فولهام، أما روني باردجي فكان يلعب لكوبنهاجن ضد فيبورج.