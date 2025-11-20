كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تلقي نادي ريال مدريد الإسباني، عرضًا كبيرًا لبيع فينيسيوس جونيور.

وتتوتر العلاقة بين تشابي ألونسو، وفينيسيوس جونيور، مما فتح الباب أمام رحيال اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد تلقى عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لبيع فينيسيوس جونيور.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد رفض العرض بشكل فوري، ولم يناقش أي الأمر من الأساس.

ويثير الغموض حول موقف فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، ي ظل تراجع مستواه، وعلاقته المتوترة مع تشابي ألونسو مدرب الفريق.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، اعتراض فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو عندما تم استبداله.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور، بعد وصول العلاقة إلى طريق مسدود مع تشابي ألونسو، لدرجة أنه أصبح من الصعب استمرار.

وحدد ريال مدريد، سعر بيع فينيسيوس بقيمة 150 مليون يورو بصورة مبدئية والنادي مستعد لبيع اللاعب في السوق الصيفي المقبل.

وسبق وأن ارتبط فينيسيوس جونيور، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكن ريال مدريد رفض مناقشة الأمر.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في يونيو 2027.