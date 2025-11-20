المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تقارير: ريال مدريد يرفض عرضًا بـ 100 مليون يورو لبيع فينيسيوس جونيور

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:14 م 20/11/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تلقي نادي ريال مدريد الإسباني، عرضًا كبيرًا لبيع فينيسيوس جونيور.

وتتوتر العلاقة بين تشابي ألونسو، وفينيسيوس جونيور، مما فتح الباب أمام رحيال اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لشبكة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد تلقى عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لبيع فينيسيوس جونيور.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد رفض العرض بشكل فوري، ولم يناقش أي الأمر من الأساس.

ويثير الغموض حول موقف فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، ي ظل تراجع مستواه، وعلاقته المتوترة مع تشابي ألونسو مدرب الفريق.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، اعتراض فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو عندما تم استبداله.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور، بعد وصول العلاقة إلى طريق مسدود مع تشابي ألونسو، لدرجة أنه أصبح من الصعب استمرار.

وحدد ريال مدريد، سعر بيع فينيسيوس بقيمة 150 مليون يورو بصورة مبدئية والنادي مستعد لبيع اللاعب في السوق الصيفي المقبل.

وسبق وأن ارتبط فينيسيوس جونيور، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكن ريال مدريد رفض مناقشة الأمر.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في يونيو 2027.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو فينيسيوس جونيور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

