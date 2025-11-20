المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ريال مدريد يحدد سعر فران جارسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:13 م 20/11/2025
فران جارسيا

فران جارسيا

حدد نادي ريال مدريد السعر المطلوب مقابل التخلي عن خدمات لاعبه فران جارسيا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتراجعت مكانة فران جارسيا في الفريق منذ وصول الظهير الأيسر الآخر ألفارو كاريراس في الميركاتو الصيفي الماضي، مما أثار شكوكا حول مستقبله.

ووفقا لموقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أبلغ إدارة النادي بموافقته على بيع جارسيا.

وبناء عليه يبدو الريال مُرحبا ببيع الظهير الإسباني مقابل 20 مليون يورو، في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدماته.

وكان جارسيا قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادما من رايو فاييكانو مقابل 5 ملايين يورو، بعقد يمتد إلى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 4 مباريات فقط مع الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ريال مدريد الدوري الإسباني فران جارسيا

