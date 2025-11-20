ريال مدريد يحدد سعر فران جارسيا

حدد نادي ريال مدريد السعر المطلوب مقابل التخلي عن خدمات لاعبه فران جارسيا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتراجعت مكانة فران جارسيا في الفريق منذ وصول الظهير الأيسر الآخر ألفارو كاريراس في الميركاتو الصيفي الماضي، مما أثار شكوكا حول مستقبله.

ووفقا لموقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أبلغ إدارة النادي بموافقته على بيع جارسيا.

وبناء عليه يبدو الريال مُرحبا ببيع الظهير الإسباني مقابل 20 مليون يورو، في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدماته.

وكان جارسيا قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادما من رايو فاييكانو مقابل 5 ملايين يورو، بعقد يمتد إلى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 4 مباريات فقط مع الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.