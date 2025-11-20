المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
زيارة مثيرة للجدل.. بواتينج يتدرب في برشلونة ويلتقي فليك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:18 م 20/11/2025
بواتينج

المدافع الألماني المخضرم جيروم بواتينج

فاجأ المدافع الألماني المخضرم جيروم بواتينج، اليوم الخميس، جماهير برشلونة بعد ظهوره في المدينة الرياضية "خوان جامبر"، حيث التقط الصور مع المشجعين أثناء دخوله مركز التدريب، بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

بواتينج يستخدم مرافق برشلونة مؤقتًا

ورغم هذا الظهور اللافت، فإن بواتينج البالغ من العمر 37 عامًا لن يوقع لبرشلونة، وإنما سيكتفي باستخدام مرافق النادي لبضعة أيام فقط ضمن برنامجه الخاص، حيث التقى بالفعل بالمدرب هانسي فليك.

وتأتي زيارة بواتينج في وقت قد يثير جدلًا واسعًا في إسبانيا وألمانيا على حد سواء، خصوصًا بعد الأزمة التي واجهها اللاعب مؤخرًا مع ناديه السابق بايرن ميونيخ.

كان الدولي الألماني السابق يأمل العودة للنادي البافاري لإكمال فترة تدريب ضمن مسيرته للحصول على رخصته التدريبية، إلا أن الجماهير اعترضت بشدة، ما دفع إدارة بايرن إلى التراجع عن استقباله.

ويمتلك بواتينج مسيرة طويلة ومميزة، حيث لعب لبايرن ميونيخ بين 2011 و2021 وكان أحد أعمدة خط الدفاع خلال الحقبة الذهبية للنادي.

وسبق له اللعب مع هيرتا برلين وهامبورغ ومانشستر سيتي، قبل رحلته الأوروبية اللاحقة في أولمبيك ليون، ساليرنيتانا، وأخيرًا لاسك النمساوي.

وكان المدافع الألماني قد حصل على الرخصة التدريبية B، ويستعد لاستكمال رخصتي A وPro license في طريقه للدخول إلى عالم التدريب.

برشلونة بايرن ميونيخ جيروم بواتينج هانسي فليك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

