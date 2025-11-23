يعاني فريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة مديره الفني تشابي ألونسو، خللاً واضحًا على صعيد الجبهة اليمنى الهجومية، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ويقدم النادي الملكي موسمًا جيدًا على صعيد النتائج، لكنه لم يصل إلى أفضل مستوياته المأمولة من ناحية الانسجام والترابط بين مختلف المراكز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، وفي رصيده 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة، أقرب ملاحقيه.

فيما يتواجد العملاق الإسباني في المركز السابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، من خوض 4 جولات حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي تذبذبًا واضحًا في الأداء الهجومي للريال، فبينما يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي حالة توهج كبيرة، يعاني بعض زملائه تراجعًا كبيرًا.

ويمر الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بفترة غير جيدة، على صعيد الأداء والمعدل التهديفي خلال المباريات بشكل واضح.

بينما أخفق الجناح الأرجنتيني فرانكو ماستنانتونو، الذي انضم لريال مدريد، في الصيف الماضي، في تثبيت أقدامه بتشكيلة المدرب تشابي ألونسو.

وبالنظر إلى لغة الأرقام، نجد أن ثلاثي الجبهة اليمنى الهجومية لريال مدريد تعاني بشكل واضح، بحضور الثلاثي: (رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو - براهيم دياز).

وأكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب جديد، يمتاز بالفاعلية والحسم، مع تقديم الدعم اللازم للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بطلب من المدرب تشابي ألونسو.

ويرصد لكم التقرير التالي أبرز أرقام لاعبي الجبهة اليمنى الهجومية في النادي الملكي هذا الموسم، كالتالي..

رودريجو جوس

لعب رودريجو جوس، جناح الميرنجي، خلال الموسم الحالي 13 مباراة في جميع المسابقات، بإجمالي 359 دقيقة، وسجل هدفين وصنع هدف آخر.

فرانكو ماستانتونو

دافع الأرجنتيني الواعد، فرانكو ماستنانتونو، عن قميص ريال مدريد، هذا الموسم في 12 مباراة، بإجمالي 689 دقيقة، وسجل هدفًا وحيدًا مع الفريق.

براهيم دياز

شارك النجم المغربي الدولي، براهيم دياز، رفقة أبيض العاصمة، خلال 13 مباراة، بإجمالي 423 دقيقة، وسجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين إلى زملائه.

فيدي فالفيردي

يعتمد تشابي ألونسو، في بعض الأحيان على نجم الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي في مركز الجناح الأيمن، ولكن الأخير لم يثبت أقدامه بشكل ناجح.

وخاض فالفيردي هذا الموسم 15 مباراة في جميع المسابقات، بإجمالي 1260 دقيقة وسجل هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.