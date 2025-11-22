حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على وضع حد نهائي لارتباط النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم وقائد إنتر ميامي الأمريكي، بالعودة إلى البلوجرانا مستقبلاً.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد قرابة 20 عاما قضاها مع النادي، متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية، ومنه إلى إنتر ميامي في 2023.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني قد يعود إلى برشلونة، في صفقة إعارة قصيرة لعدة أشهر، خلال الفترة التي تفصل بين نهاية موسم الدوري الأمريكي وبداية موسم جديد، والتي تتزامن مع منتصف الموسم في أوروبا.

لابورتا ينفي عودة ميسي إلى برشلونة

وقال خوان لابورتا خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: "عودة ميسي إلى برشلونة تمثل توقعات غير واقعية، فاليوم اللاعب مرتبط بعقد مع إنتر ميامي".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني: "ميسي يبلغ من العمر 38 عامًا والنادي يبني مشروعًا للحاضر والمستقبل، الأمر معقد حقا، ومن يعيش على الماضي نادرا ما يتقدم".

وكان رئيس البارسا، قد تحدث مؤخرًا عن علاقته مع ليو ميسي، بعدما كشفت تقارير عن وجود خلافات بينهما، ما تسبب في عدم تجديد عقد الأسطورة ورحيله قبل 4 سنوات.

وتحدث لابورتا في هذا الصدد بالقول: "رغم كل ما حدث مع رحيل ليو ميسي، لا أشعر بأي ندم، برشلونة أهم من الجميع، ولم يكن هذا ما أردناه جميعا".

جدير بالذكر أن ميسي صاحب الـ38 عاما قام مؤخرا بتجديد عقده مع إنتر ميامي، الذي يترأسه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، ليستمر حتى عام 2028.