سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

تجديد مشروط.. ريال مدريد يحسم مصير روديجر

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:37 م 20/11/2025
روديجر

أنطونيو روديجر

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من تجديد عقد المدافع الألماني أنطونيو رودريجر، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الفريق.

وينتهي عقد رودريجر الحالي داخل "سانتياجو بيرنابيو" بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، أي أنه سيكون وكيلاً حرًا بحلول يناير المقبل.

ويحظى المدافع الألماني باهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي، خلال الصيف القادم، بعد تراجع مشاركاته مع النادي الملكي، لمعاناته من إصابات متكررة.

تطورات مستقبل رودريجير مع ريال مدريد

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، فإن ريال مدريد وأنطونيو روديجر، منفتحين على تمديد العقد الحالي، لما بعد عام 2026.

وأضاف الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أنه قبل إصابة اللاعب الألماني، كانت هناك بالفعل محادثات جادة بين الطرفين حول تفاصيل العقد الجديد.

لكن بعد الإصابة الطويلة التي ضربت روديجر، توقفت المحادثات، فيما تشمل الخطة الحالية شرطًا يتضمن عودة اللاعب إلى المباريات، لتقييم مستواه، قبل استئناف المفاوضات.

وأتم التقرير، بأن اهتمام أندية الدوري السعودي بخدمات المدافع الألماني مازال قويًا، بينما سيكون خيار عودته إلى الدوري الإنجليزي أمرًا محتملاً.

وشهد الموسم الحالي مشاركة روديجر في مباراة وحيدة بقميص ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في العضلة المستقيمة الفخذية لساقه اليسرى.

وأوضحت تقارير عديدة أن اللاعب، الغائب عن صفوف الميرنجي، منذ 12 من سبتمبر الماضي، يحتاج إلى فترة تتجاوز الثلاث أشهر، لاستعادة جاهزيته الكاملة.

ودافع روديجر عن شعار ريال مدريد، خلال 147 مباراة بجميع المسابقات، منذ انضمامه من تشيلسي الإنجليزي، في صيف 2022، وسجل 7 أهداف وصنع 4 أخرين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أنطونيو روديجر إصابة روديجر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

