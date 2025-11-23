تجديد مشروط.. ريال مدريد يحسم مصير روديجر

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من تجديد عقد المدافع الألماني أنطونيو رودريجر، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الفريق.

وينتهي عقد رودريجر الحالي داخل "سانتياجو بيرنابيو" بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، أي أنه سيكون وكيلاً حرًا بحلول يناير المقبل.

ويحظى المدافع الألماني باهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي، خلال الصيف القادم، بعد تراجع مشاركاته مع النادي الملكي، لمعاناته من إصابات متكررة.

تطورات مستقبل رودريجير مع ريال مدريد

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، فإن ريال مدريد وأنطونيو روديجر، منفتحين على تمديد العقد الحالي، لما بعد عام 2026.

وأضاف الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أنه قبل إصابة اللاعب الألماني، كانت هناك بالفعل محادثات جادة بين الطرفين حول تفاصيل العقد الجديد.



لكن بعد الإصابة الطويلة التي ضربت روديجر، توقفت المحادثات، فيما تشمل الخطة الحالية شرطًا يتضمن عودة اللاعب إلى المباريات، لتقييم مستواه، قبل استئناف المفاوضات.

وأتم التقرير، بأن اهتمام أندية الدوري السعودي بخدمات المدافع الألماني مازال قويًا، بينما سيكون خيار عودته إلى الدوري الإنجليزي أمرًا محتملاً.

وشهد الموسم الحالي مشاركة روديجر في مباراة وحيدة بقميص ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في العضلة المستقيمة الفخذية لساقه اليسرى.

وأوضحت تقارير عديدة أن اللاعب، الغائب عن صفوف الميرنجي، منذ 12 من سبتمبر الماضي، يحتاج إلى فترة تتجاوز الثلاث أشهر، لاستعادة جاهزيته الكاملة.

ودافع روديجر عن شعار ريال مدريد، خلال 147 مباراة بجميع المسابقات، منذ انضمامه من تشيلسي الإنجليزي، في صيف 2022، وسجل 7 أهداف وصنع 4 أخرين.