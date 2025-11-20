المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

اختبار طبي حاسم لتشواميني في ريال مدريد لتحديد موقفه أمام إلتشي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:54 م 20/11/2025
أوريلين تشواميني

تشواميني - ريال مدريد

يخوض الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد اختبارًا طبيًا حاسمًا غدًا الجمعة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة ضد إلتشي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي، الذي تعرض لإصابة في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى، عن آخر مباراة في الدوري ضد رايو فاليكانو، ولا يزال تعافيه قيد المراقبة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشواميني لديه فرصة للمشاركة في مباراة إلتشي ولكن الاختبار الطبي سيحدد ذلك.

وكان تشواميني أكمل جزءًا من التدريب مع المجموعة يوم الأربعاء، وهي علامة إيجابية بعد عدة أيام من العمل المنفرد، ولكنه حصل على راحة اليوم الخميس لتجنب أي إجهاد قبل الاختبار النهائي غدًا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

 

