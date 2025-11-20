يخوض الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد اختبارًا طبيًا حاسمًا غدًا الجمعة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة ضد إلتشي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي، الذي تعرض لإصابة في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى، عن آخر مباراة في الدوري ضد رايو فاليكانو، ولا يزال تعافيه قيد المراقبة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشواميني لديه فرصة للمشاركة في مباراة إلتشي ولكن الاختبار الطبي سيحدد ذلك.

وكان تشواميني أكمل جزءًا من التدريب مع المجموعة يوم الأربعاء، وهي علامة إيجابية بعد عدة أيام من العمل المنفرد، ولكنه حصل على راحة اليوم الخميس لتجنب أي إجهاد قبل الاختبار النهائي غدًا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

