مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

صدارة ريال مدريد.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 13

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:19 ص 21/11/2025
ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

تعود منافسات الدوري الإسباني الممتاز، مع فارق الثلاثة نقاط الذي يشعل صراع المقدمة مبكرًا، بين ريال مدريد ومنافسه المباشر برشلونة.

حيث إن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، تعود مساء اليوم الجمعة، من خلال مباراة فالنسيا وليفانتي، التي تقام على ملعب المستايا.

فيما تستكمل مباريات الدوري الإسباني للجولة الـ13، يومي السبت والأحد، حيث يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، وكذلك ريال مدريد الذي يلعب على سانتياجو برنابيو ضد إلتشي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسط مطارد من برشلونة، قبل انطلاق الجولة الجديدة من لا ليجا.

كما يمتد الصراع لمركزي المربع الذهبي الثالث والرابع، لوجود فارق نقطة واحدة بين فياريال مطارده أتلتيكو مدريد.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل انطلاق الجولة الـ13 من الدوري الإسباني كما يلي:

1- ريال مدريد: 31 نقطة.

2- برشلونة: 28 نقطة.

3- فياريال: 26 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 25 نقطة.

5- ريال بيتيس: 20 نقطة.

6- إسبانيول: 18 نقطة.

يمكنك مطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

