لامين يامال: العودة إلى كامب نو بمثابة صفقة جديدة.. وأتمنى تحقيق كل شيء

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:33 ص 21/11/2025
لامين يامال نجم برشلونة

لامين يامال لاعب برشلونة

أكد لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، أن العودة إلى ملعب كامب نو بمثابة صفقة جديدة، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق كل شيء مع الفريق في الموسم الحالي.

رغبة لامين يامال

وقال يامال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب تسلمه جائزة دي ستيفانو كأفضل لاعب في الموسم: "كل الجوائز الفردية تشير إلى أن الموسم كان رائعًا للفريق".

أضاف: "بالنسبة لي، هذا مصدر سعادة وفخر، الحصول على الجوائز في هذا العمر شيء إيجابي جدًا، كما أنني سأواصل العمل والقتال من أجل تحقيق مثل هذه الإنجازات".

تابع لاعب برشلونة: "العودة إلى كامب نو بمثابة صفقة جديدة، الجماهير مهمة جدًا، لعبنا في ملعب لم يكن ملعبنا، مونتجويك كان جيدًا، لكنه لم يكن ما نريده".

اختتم تصريحاته: "كامب نو سيكون دعمًا كبيرًا للجميع وسيساهم كثيرًا في ما تبقى من الموسم، وأريد كل شيء في الموسم الحالي، أتمنى أن أحقق كل شيء، وطالما نستطيع اللعب، فمن الممكن ذلك".

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيك بلباو، مساء غد السبت، في الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني نادي برشلونة لامين يامال

