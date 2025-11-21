المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك يكشف.. ماذا ينقص برشلونة والتحدي المنتظر خلال 4 أسابيع؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:49 ص 21/11/2025
هانز فليك

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

رفض هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، المقارنة بين الدوريين الإسباني والألماني، لكن شدد على أن كل فريق في الليجا يتمتع بهوية خاصة.

مقارنة الليجا والبوندسليجا

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب تسلمه جائزة ميجيل مونيوث كأفضل مدرب في الموسم: "إنه لشرف كبير، لكنها في الحقيقة ليست لي وحدي، بل للفريق بالكامل، اللاعبون والجهاز الفني قاموا بعمل رائع الموسم الماضي، ولذلك توجنا باللقب".

أضاف: "لا أريد مقارنة الدوري الإسباني مع البوندسليجا، لكن سأقول شيئًا مما رأيته هنا وأعجبني، في إسبانيا، كل فريق لديه هوية خاصة ويريد أن يلعب كرة قدم، وهذا يعجبني لأنه يجعل التحضير لكل مباراة أكثر صعوبة، فكل فريق يمتلك أسلوبًا مختلفًا".

ما ينقص برشلونة

تابع مدرب برشلونة: "في الشوط الثاني أمام سيلتا لعبنا كفريق كبير، وقدمنا أداءً قويًا، ربما نفتقد في الوقت الحالي الثقة التي يجب أن تكون لدينا عادة، والتي نحتاجها، لكن بعض اللاعبين سيعودون قريبًا، وهذا سيساعدنا كثيرًا".

اختتم تصريحاته: "لدينا فريق رائع، وإذا لعبنا بالمستوى العالي الذي ظهرنا به في فيجو، فسيكون كل شيء على ما يرام، أمامنا الآن تسع مباريات خلال أربع أسابيع قبل التوقف، سنركز على هذه الأسابيع الأربع، وسنقاتل للفوز بكل المباريات".

ويستعد برشلونة لملاقاة أتلتيك بلباو، مساء غد السبت، في الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة الدوري الإسباني نادي برشلونة هانسي فليك

جميع الإحصائيات

