أكدت تقارير أن أسهم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، بدأت في الارتفاع لدى إدارة برشلونة، في ظل سعي النادي الكاتالوني لتدعيم مركز رأس الحربة خلال الفترة المقبلة، تعويضًا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويضع برشلونة أكثر من خيار أمامه لتدعيم مركز رأس الحربة، إذ يفكر النادي الكاتالوني في ضم جوليان ألفاريز إلا أن سعر اللاعب يقف عائقًا أمام رغبة إدارة لابورتا.

أسهم كين ترتفع في برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أسهم هاري كين ارتفعت في برشلونة، كخيار لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المنتظر، في ظل تمسك إدارة أتلتيكو مدريد بالمهاجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز.

ويتمسك برشلونة بضم هاري كين، إذ يمكن التعاقد معه مقابل قيمة الشرط الجزائي في عقده بداية من الصيف المقبل، والمقدرة بحوالي 65 مليون يورو، وهو مبلغ قد يكون مناسبًا للنادي الكاتالوني.

وتزداد رغبة برشلونة في ضم كين، في ظل ارتفاع القدرة التهديفية للمهاجم الإنجليزي، إذ سجل 23 هدفًا في 17 مباراة خلال الموسم الجاري، وهو ما يشير إلى حفاظه على مستواه.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يحسم قراراته بالكامل بشأن أهدافه في سوق الانتقالات للموسم المقبل، موضحة أن الملف سيتم بدأ العمل عليه بجدية بداية من يناير.