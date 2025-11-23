المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

ريال مدريد يتخذ خطوة حاسمة لتسهيل رحيل كوبو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:29 م 21/11/2025
تاكيفوسا كوبو

تاكيفوسا كوبو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يحرص على تبليغ ريال سوسيداد، بالعروض التي تي تصل من أجل التعاقد مع النجم الياباني تاكيفوسا كوبو.

ويمتلك ريال مدريد نصف حقوق اللاعب الياباني، الذي يلعب ضمن صفوف سوسيداد، حيث لم يقنع إدارة النادي الملكي ولا المدير الفني تشابي ألونسو.

وأبدت أندية إنجليزية اهتمامها باللاعب الياباني، الذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 60 مليون يورو، نصفها سيذهب إلى ريال مدريد، والآخر إلى الفريق الباسكي.

ريال مدريد يتطلع لبيع تاكيفوسا كوبو

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" فإن المدرب تشابي ألونسو ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، لا يروا مكانًا للاعب ضمن صفوف الفريق، ولذلك يُؤكد ريال مدريد أنه في حال موافقة ريال سوسيداد على بيعه، فسيرحب بالأمر.

ويتطلع ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد مع قلب دفاع ولاعب وسط جديد، ولكن الأمر يتطلب رحيل عدد من اللاعبين، من أجل عمل موازنة مالية للصفقات وسلم الرواتب.

من جانبه، لم يُظهر اللاعب الياباني رغبة كبيرة في اللعب مع ريال مدريد، بل إنه يُبدي استياءه لعدم منحه فرصة كافية بعد التعاقد معه، حيث تمت إعارته إلى عدة فرق.

وجدد تاكيفوسا عقده مع سوسيداد خلال عام 2024، ليستمر بموجبه حتى 2029، ويبلغ اللاعب من العمر 24 عامًا، ويمتلك هامشًا كبيرًا للتحسن في المواسم القادمة.

وكان كوبو قد انتقل إلى ريال سوسيداد في عام 2022 قادمًا من صفوف ريال مدريد واشتهر وقتها باسم "ميسي اليابان" نظرًا للمهارات التي يتمتع بها اللاعب.

مباراة ريال مدريد القادمة
