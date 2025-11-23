ريال مدريد يتخذ خطوة حاسمة لتسهيل رحيل كوبو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يحرص على تبليغ ريال سوسيداد، بالعروض التي تي تصل من أجل التعاقد مع النجم الياباني تاكيفوسا كوبو.

ويمتلك ريال مدريد نصف حقوق اللاعب الياباني، الذي يلعب ضمن صفوف سوسيداد، حيث لم يقنع إدارة النادي الملكي ولا المدير الفني تشابي ألونسو.

وأبدت أندية إنجليزية اهتمامها باللاعب الياباني، الذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 60 مليون يورو، نصفها سيذهب إلى ريال مدريد، والآخر إلى الفريق الباسكي.

ريال مدريد يتطلع لبيع تاكيفوسا كوبو

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" فإن المدرب تشابي ألونسو ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، لا يروا مكانًا للاعب ضمن صفوف الفريق، ولذلك يُؤكد ريال مدريد أنه في حال موافقة ريال سوسيداد على بيعه، فسيرحب بالأمر.

ويتطلع ريال مدريد إلى تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد مع قلب دفاع ولاعب وسط جديد، ولكن الأمر يتطلب رحيل عدد من اللاعبين، من أجل عمل موازنة مالية للصفقات وسلم الرواتب.

من جانبه، لم يُظهر اللاعب الياباني رغبة كبيرة في اللعب مع ريال مدريد، بل إنه يُبدي استياءه لعدم منحه فرصة كافية بعد التعاقد معه، حيث تمت إعارته إلى عدة فرق.

وجدد تاكيفوسا عقده مع سوسيداد خلال عام 2024، ليستمر بموجبه حتى 2029، ويبلغ اللاعب من العمر 24 عامًا، ويمتلك هامشًا كبيرًا للتحسن في المواسم القادمة.

وكان كوبو قد انتقل إلى ريال سوسيداد في عام 2022 قادمًا من صفوف ريال مدريد واشتهر وقتها باسم "ميسي اليابان" نظرًا للمهارات التي يتمتع بها اللاعب.