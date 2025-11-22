أرقام مُذهلة وشرط مالي يفصلان برشلونة عن ضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة قوية، حول استهداف برشلونة الإسباني، تدعيم خط هجومه، بالتعاقد مع الإنجليزي المخضرم هاري كين، من بايرن ميونخ الألماني.

ويتطلع برشلونة لاستقطاب مهاجم جديد، من أجل خلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بداية من الموسم القادم 2026-2027، ويعتبر هاري كين هو الخيار الأرجح.

ويبلغ هاري كين من العمر 32 عامًا، وقد لفت أداؤه القياسي أنظار إدارة برشلونة، كصفقة محتملة في المستقبل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة يحلم بضم هاري كين

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يرى في هاري كين أكثر من مجرد مهاجم، كونه يعد لاعبًا متكامل، يخلق الفرص ويسجل منها الأهداف.

وهناك حالة اقتناع داخل برشلونة بأن كين سيحقق نتائج فورية على المدى الوجيز، لأنه متخصّص في تسجيل الأهداف، وهذا لا ينطبق على كثير من المهاجمين المتاحين في سوق الانتقالات.

ويرى قسم المحاسبة في النادي الكتالوني بقدرته على جلب مهاجم بارز، إذا طلبت ذلك إدارة الرياضة، لكن بشرط رحيل ليفاندوفسكي، الذي يكبّد برشلونة 40 مليون يورو سنويًا.

ونجح هاري كين في تسجيل 23 هدفًا حتى الآن هذا الموسم في جميع البطولات رفقة بايرن ميونخ، متفوقًا على إيرلينج هالاند، الذي سجل 19 هدفًا لصالح مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، الذي سجل 18 هدفًا مع ريال مدريد.

وبشكل إجمالي سجل هاري كين 404 هدفًا مع الأندية خلال مسيرته، بما في ذلك 280 هدفاً في 435 مباراة مع توتنهام، و108 أهداف في 113 مباراة مع بايرن ميونخ، و78 هدفاً في 112 مباراة مع منتخب إنجلترا.

كذلك يجيد الهداف الإنجليزي اللعب خارج منطقة الجزاء، إذ صنع 127 تمريرة حاسمة مع الأندية والمنتخب خلال مسيرته الحافلة.