مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

ماركا: صراع إنجليزي على ضم مهاجم ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:37 م 21/11/2025
جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

تدرس عدة أندية إنجليزية، التعاقد مع جونزالو جارسيا مهاجم نادي ريال مدريد الصاعد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وأكدت صحيفة ماركا أن عدة أندية إنجليزية أبرزها برايتون، أبدت رغبتها في ضم جونزالو جارسيا، بعدما ابتعد عن المشاركة مع كتيبة الميرنجي، في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكانت بداية المهاجم صاحب الـ21 عامًا، رائعة مع ريال مدريد، بتسجيل 4 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يعود لمقاعد البدلاء في الليجا، لحساب الفرنسي كيليان مبابي.

ولعب جونزالو 105 دقائق فقط في 9 مباريات بالدوري الإسباني، رغم تمديد عقده حتى عام 2030، لكنه لا يزال يأمل في إقناع تشابي ألونسو بقدراته، للمشاركة بصورة أكبر.

وتراقب عدة أندية إنجليزية على رأسها برايتون، مصير جونزالو جارسيا، في انتظار معرفة ما إذا كان العملاق الإسباني سيوافق على إعارته في يناير.

واستفسر فريقي ليدز يونايتد وسندرلاند عن موقف المهاجم الإسباني في الصيف الماضي، لكن رحيل البرازيلي إندريك المحتمل قد يعيق إمكانية رحيل جونزالو جارسيا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برايتون جونزالو جارسيا

