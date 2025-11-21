ماركا: صراع إنجليزي على ضم مهاجم ريال مدريد

تدرس عدة أندية إنجليزية، التعاقد مع جونزالو جارسيا مهاجم نادي ريال مدريد الصاعد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وأكدت صحيفة ماركا أن عدة أندية إنجليزية أبرزها برايتون، أبدت رغبتها في ضم جونزالو جارسيا، بعدما ابتعد عن المشاركة مع كتيبة الميرنجي، في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكانت بداية المهاجم صاحب الـ21 عامًا، رائعة مع ريال مدريد، بتسجيل 4 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يعود لمقاعد البدلاء في الليجا، لحساب الفرنسي كيليان مبابي.

ولعب جونزالو 105 دقائق فقط في 9 مباريات بالدوري الإسباني، رغم تمديد عقده حتى عام 2030، لكنه لا يزال يأمل في إقناع تشابي ألونسو بقدراته، للمشاركة بصورة أكبر.

وتراقب عدة أندية إنجليزية على رأسها برايتون، مصير جونزالو جارسيا، في انتظار معرفة ما إذا كان العملاق الإسباني سيوافق على إعارته في يناير.

واستفسر فريقي ليدز يونايتد وسندرلاند عن موقف المهاجم الإسباني في الصيف الماضي، لكن رحيل البرازيلي إندريك المحتمل قد يعيق إمكانية رحيل جونزالو جارسيا.