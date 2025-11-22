المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"هدف بوشكاش" من نجم فالنسيا أمام ليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:52 ص 22/11/2025
هوجو دورو

هوجو دورو

انتزع فريق فالنسيا فوزًا ثمينًا أمام ليفانتي، مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف، أمام ليفانتي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويعتبر فوز الخفافيش هو الأول منذ شهرين، على صعيد الدوري الإسباني، حيث جاء أمام الغريم، ليفانتي، خلال الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.

وابتعد فالنسيا قليلا عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق (3 نقاط موقتًا)، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في المقابل، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

نجم فالنسيا يسجل "هدف بوشكاش"

ويعود الفضل في فوز كتيبة الخفافيش، إلى الهدف المذهل الذي سجله البديل هوجو دورو، خلال الدقيقة 79 من عمر المباراة أمام ليفانتي.

وتلقى هوجو دورو عرضية نموذجية داخل منطقة جزاء ليفانتي، ليحولها المهاجم المتمرس بركلة مقصية رائعة إلى شباك الخصم.

يذكر أن فالنسيا لم يكن قد حقق الفوز في مبارياته السبع الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث خسر 4 مرات وتعادل في 3 مباريات، وحقق فوزًا وحيدًا بكأس الملك.

ويعود فوزه الأخير في الدوري قبل مباراة الجمعة، إلى 20 من سبتمبر الماضي، حين تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.

مباراة فالنسيا القادمة
فالنسيا الدوري الإسباني ليفانتي هوجو دورو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg