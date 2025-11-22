انتزع فريق فالنسيا فوزًا ثمينًا أمام ليفانتي، مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف، أمام ليفانتي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويعتبر فوز الخفافيش هو الأول منذ شهرين، على صعيد الدوري الإسباني، حيث جاء أمام الغريم، ليفانتي، خلال الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.

وابتعد فالنسيا قليلا عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق (3 نقاط موقتًا)، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في المقابل، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

نجم فالنسيا يسجل "هدف بوشكاش"

ويعود الفضل في فوز كتيبة الخفافيش، إلى الهدف المذهل الذي سجله البديل هوجو دورو، خلال الدقيقة 79 من عمر المباراة أمام ليفانتي.

وتلقى هوجو دورو عرضية نموذجية داخل منطقة جزاء ليفانتي، ليحولها المهاجم المتمرس بركلة مقصية رائعة إلى شباك الخصم.

🇪🇸 LO VOGLIO DURO!



A Valencia si decide un derby fra due squadre disperate con la rovesciata di Hugo Duro, sempre più attaccante affidabile e con la doppia cifra stagionale in canna.



Allora buongiorno a chi si sveglia Duro anche il sabato mattina. pic.twitter.com/mEuPkL1Fnm — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) November 22, 2025

يذكر أن فالنسيا لم يكن قد حقق الفوز في مبارياته السبع الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث خسر 4 مرات وتعادل في 3 مباريات، وحقق فوزًا وحيدًا بكأس الملك.

ويعود فوزه الأخير في الدوري قبل مباراة الجمعة، إلى 20 من سبتمبر الماضي، حين تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.