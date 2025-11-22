كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي فنربخشة التركي، بالحصول على خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من صفوف برشلونة الإسباني.

ويحظى روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده الحالي بحلول صيف العام المقبل 2026، باهتمام أندية ميلان الإيطالي وكبار الدوري السعودي.

فنربخشة يجدد محاولاته لضم ليفاندوفسكي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية، فقد بدأ أول اتصال من جانب إدارة فنربخشة مع ليفاندوفسكي، حيث يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام أول صفقاته الكبرى.

وأضاف التقرير بأن الإدارة الرياضية لفنربخشة قد أجرت اتصالات أولية مع المهاجم البولندي المخضرم، لبحث تفاصيل العقد المنتظر توقيعه حال إتمام الاتفاق بنجاح.

وعرضت إدارة فنربخشة على ليفاندوفسكي عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

واختتم التقرير بأن النجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا، يرغب في مشروع مستقر ووقت لعب منتظم في المراحل الأخيرة من مسيرته.

وانتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة، نظير 45 مليون يورو، خلال صيف 2022، وسجل 7 أهداف خلال 12 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم.