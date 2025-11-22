المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"موافقة مشروطة".. تفاصيل مفاوضات فنربخشة مع ليفاندوفسكي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:50 م 22/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي فنربخشة التركي، بالحصول على خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من صفوف برشلونة الإسباني.

ويحظى روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده الحالي بحلول صيف العام المقبل 2026، باهتمام أندية ميلان الإيطالي وكبار الدوري السعودي.

فنربخشة يجدد محاولاته لضم ليفاندوفسكي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية، فقد بدأ أول اتصال من جانب إدارة فنربخشة مع ليفاندوفسكي، حيث يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام أول صفقاته الكبرى.

وأضاف التقرير بأن الإدارة الرياضية لفنربخشة قد أجرت اتصالات أولية مع المهاجم البولندي المخضرم، لبحث تفاصيل العقد المنتظر توقيعه حال إتمام الاتفاق بنجاح.

وعرضت إدارة فنربخشة على ليفاندوفسكي عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

واختتم التقرير بأن النجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا، يرغب في مشروع مستقر ووقت لعب منتظم في المراحل الأخيرة من مسيرته.

وانتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة، نظير 45 مليون يورو، خلال صيف 2022، وسجل 7 أهداف خلال 12 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم.

مباراة برشلونة القادمة
الدوري التركي الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي فنربخشة التركي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg