المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو: ريال مدريد يعاني أزمة هجومية.. وهذا موقف أرنولد وكورتوا من لقاء إلتشي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:40 م 22/11/2025
ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية لاعبيه، من أجل مواجهة إلتشي القادمة، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على إلتشي، غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "مانويل مارتينيز".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الحادي عشر، وفي رصيده 15 نقطة.

تصريحات ألونسو قبل مباراة ريال مدريد وإلتشي

وقال تشابي ألونسو: جميع اللاعبين الدوليين بخير والثأجواء رائعة، سنذهب لمواجهة إلتشي، إنه فريق صاعد حديثاً ولكنه يلعب بشكل جيد وستكون مباراة صعبة".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "نحن متشوقون لخوض هذه المباريات المهمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، نحتاج إلى الجميع".

وتابع: "هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إليك وإلى الفريق؟ نحن نعرف أين نحن والمتطلبات ونأخذها على محمل الجد ولا نعطيها أي وزن أكثر مما تستحق".

وواصل: "لا يمكنني تقييم الحالة البدنية للاعبين حاليًا، نحن في مرحلة مُرهقة للغاية من جدولنا، نخوض العديد من المباريات في فترة قصيرة والبيانات البدنية في تحسّن".

وأوضح: "علينا التعايش مع الإصابات، دعونا نرى إن كان بإمكاننا تقليل تأثير غياب إيدير ميليتاو قليلاً".

وبسؤاله عن جاهزية ترينت ألكسندر أرنولد وإن كان فالفيردي سيلعب أمام إلتشي، قال: "هذه الاستراحة سمحت لنا باستعادة لياقة أرنولد البدنية، وفيدي لا يزال يعمل على ذلك".

ونوه ألونسو: "لدى ريال مدريد خيارات كثيرة في خانة الظهير الأيمن، ميليتاو لعب كظهير مع البرازيل حتى راؤول أسينسيو".

وأردف: "مشكلة إنهاء الفرص الهجومية يتحملها الجميع، لقد حللناها، وعلينا أيضًا التركيز على الكرات الثابتة، الأهداف ستعود، لا شك لدي".

وحول موقف تيبو كورتوا من المشاركة ضد إلتشي أجاب: "أثمرت مواسمه الأخيرة في لحظات حاسمة للغاية عن تصديات لا تُنسى، الأمر لا يقتصر على جودته فحسب، إنه ركيزة أساسية ويرغب في تحمل المسؤولية".

ولفت: "عودة روديجير؟ لن يكون متاحاً غدًا، أداؤه وشخصيته تجعلانه إضافة قيّمة".

وشدد: "جميع المباريات خارج أرضنا تتطلب جهدًا كبيرًا، هكذا هي الأمور، لقد عملت مع اللاعبين لمدة ساعتين ونصف، شرحتُ لهم من نحن وما نريده وما يجب علينا فعله".

وأتم: "الجانب التكتيكي وإدارة الفريق كلاهما مهم، بالنظر إلى البيئة التي نتواجد فيها، علينا أن نكون أقوياء ومتوازنين ذهنيًا، حتى لا نواجه تقلبات عاطفية بعد كل مباراة".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا تشابي ألونسو إلتشي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg