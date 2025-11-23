أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية لاعبيه، من أجل مواجهة إلتشي القادمة، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على إلتشي، غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "مانويل مارتينيز".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الحادي عشر، وفي رصيده 15 نقطة.

تصريحات ألونسو قبل مباراة ريال مدريد وإلتشي

وقال تشابي ألونسو: جميع اللاعبين الدوليين بخير والثأجواء رائعة، سنذهب لمواجهة إلتشي، إنه فريق صاعد حديثاً ولكنه يلعب بشكل جيد وستكون مباراة صعبة".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "نحن متشوقون لخوض هذه المباريات المهمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، نحتاج إلى الجميع".

وتابع: "هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إليك وإلى الفريق؟ نحن نعرف أين نحن والمتطلبات ونأخذها على محمل الجد ولا نعطيها أي وزن أكثر مما تستحق".

وواصل: "لا يمكنني تقييم الحالة البدنية للاعبين حاليًا، نحن في مرحلة مُرهقة للغاية من جدولنا، نخوض العديد من المباريات في فترة قصيرة والبيانات البدنية في تحسّن".

وأوضح: "علينا التعايش مع الإصابات، دعونا نرى إن كان بإمكاننا تقليل تأثير غياب إيدير ميليتاو قليلاً".

وبسؤاله عن جاهزية ترينت ألكسندر أرنولد وإن كان فالفيردي سيلعب أمام إلتشي، قال: "هذه الاستراحة سمحت لنا باستعادة لياقة أرنولد البدنية، وفيدي لا يزال يعمل على ذلك".

ونوه ألونسو: "لدى ريال مدريد خيارات كثيرة في خانة الظهير الأيمن، ميليتاو لعب كظهير مع البرازيل حتى راؤول أسينسيو".

وأردف: "مشكلة إنهاء الفرص الهجومية يتحملها الجميع، لقد حللناها، وعلينا أيضًا التركيز على الكرات الثابتة، الأهداف ستعود، لا شك لدي".

وحول موقف تيبو كورتوا من المشاركة ضد إلتشي أجاب: "أثمرت مواسمه الأخيرة في لحظات حاسمة للغاية عن تصديات لا تُنسى، الأمر لا يقتصر على جودته فحسب، إنه ركيزة أساسية ويرغب في تحمل المسؤولية".

ولفت: "عودة روديجير؟ لن يكون متاحاً غدًا، أداؤه وشخصيته تجعلانه إضافة قيّمة".

وشدد: "جميع المباريات خارج أرضنا تتطلب جهدًا كبيرًا، هكذا هي الأمور، لقد عملت مع اللاعبين لمدة ساعتين ونصف، شرحتُ لهم من نحن وما نريده وما يجب علينا فعله".

وأتم: "الجانب التكتيكي وإدارة الفريق كلاهما مهم، بالنظر إلى البيئة التي نتواجد فيها، علينا أن نكون أقوياء ومتوازنين ذهنيًا، حتى لا نواجه تقلبات عاطفية بعد كل مباراة".