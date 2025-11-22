أكد نادي برشلونة الإسباني، غياب لاعبه الإنجليزي ماركوس راشفورد، عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

راشفورد يغيب عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي، غياب لاعبه ماركوس راشفورد عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، ويأتي ذلك على خلفية تعرض الإنجليزي للإصابة بالإنفلونزا.

كانت قد ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في وقت سابق، أن راشفورد لم يشارك في مران برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو، دون أن تكشف عن السبب.

وشارك راشفورد رفقة برشلونة خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 1134 دقيقة، ونجح اللاعب الإنجليزي في تسجيل 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانضم راشفورد إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري، قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ونجح اللاعب في تقديم المستوى المطلوب منه والذي كان يأمله هانسي فليك مدرب البلوجرانا، وهو ما يجعل غيابه عن الفريق مؤثرًا.