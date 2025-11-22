المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بسبب الإنفلونزا.. برشلونة يعلن غياب راشفورد عن مباراة أتلتيك بلباو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:57 م 22/11/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

ماركوس راشفورد

أكد نادي برشلونة الإسباني، غياب لاعبه الإنجليزي ماركوس راشفورد، عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مباريات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

راشفورد يغيب عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي، غياب لاعبه ماركوس راشفورد عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو، ويأتي ذلك على خلفية تعرض الإنجليزي للإصابة بالإنفلونزا.

كانت قد ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في وقت سابق، أن راشفورد لم يشارك في مران برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو، دون أن تكشف عن السبب.

وشارك راشفورد رفقة برشلونة خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 1134 دقيقة، ونجح اللاعب الإنجليزي في تسجيل 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانضم راشفورد إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري، قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ونجح اللاعب في تقديم المستوى المطلوب منه والذي كان يأمله هانسي فليك مدرب البلوجرانا، وهو ما يجعل غيابه عن الفريق مؤثرًا.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو ماركوس راشفورد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

