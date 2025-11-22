أعلن هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني مساء اليوم السبت.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، في الخامسة والربع من مساء اليوم، على ملعب كامب نو في الجولة الثالثة عشرة.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيريك جارسيا - داني أولمو - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو بعد غياب لأكثر من موسمين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت على الملعب.

وعاد خوان جارسيا إلى حراسة برشلونة من جديد، بعد غياب طوال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة.

كما عاد رافينيا إلى برشلونة من جديد، بعد معاناته من إصابة قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

بينما يغيب ماركوس راشفورد عن مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بسبب الإصابة بإنفلونزا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.