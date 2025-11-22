المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل برشلونة.. عودة جارسيا.. ولامين يامال يجاور ليفاندوفسكي وتوريس أمام بلباو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:17 م 22/11/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني مساء اليوم السبت.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، في الخامسة والربع من مساء اليوم، على ملعب كامب نو في الجولة الثالثة عشرة.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيريك جارسيا - داني أولمو - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو بعد غياب لأكثر من موسمين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت على الملعب.

وعاد خوان جارسيا إلى حراسة برشلونة من جديد، بعد غياب طوال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة.

كما عاد رافينيا إلى برشلونة من جديد، بعد معاناته من إصابة قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

بينما يغيب ماركوس راشفورد عن مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بسبب الإصابة بإنفلونزا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كامب نو أتلتيك بلباو لامين يامال جارسيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg