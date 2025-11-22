احتفل نادي برشلونة بالعودة إلى كامب نو بفوز كاسح على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وعاد برشلونة لملعب "كامب نو" بعد غيام لأكثر من عامين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت في الملعب.

وأقيمت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من: "

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيريك جارسيا - داني أولمو - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يقع بلباو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

تابعوا معنا أحداث المباراة:

لم ينتظر برشلونة كثيرًا حتى افتتح التسجيل مبكرًا بعد مرور رائع من ليفاندوفسكي ثم تسديدة إلى داخل شباك بلباو، لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 9 أطلق لامين يامال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح برشلونة ولكن تصدى لها حارس بلباو ببراعة.

وحاول أتلتيك بلباو في الدقيقة 12 بتسديدة من يسار منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار مرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 24 سجل فيران توريس هدفا لبرشلونة ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 36 تسديدة قوية من جوميز لاعب أتلتيك بلباو وتصدى لها حارس برشلونة ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح فيران توريس أن يعزز تقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 45+3، لتصبح النتيجة 2-0.

عندما يوزع لامين جمال الهدايا.. فيران توريس لا يرفض! 🎁⚽️#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/ng02OLm5MD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم برشلونة على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 49 سجل فيرمين لوبيز الهدف الثالث لبرشلونة في شباك أتلتيك بلباو، ليتقدم البارسا بنتيجة 3-0.

وشهدت الدقيقة 54 إشهار البطاقة الحمراء للاعب أتلتيك بلباو أويهان سانست بعد ضرب فيرمين لوبيز بالقدم بدون كرة وذلك عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل فيران توريس الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 90 قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل ولكن أكدت تقنية الفيديو صحته، ليتقدم البارسا بنتيجة 4-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0، ليكون أفضل احتفالية في ليلة العودة إلى كامب نو.

برشلونة يتصدر مؤقتًا

بهذه النتيجة (3-0) اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيواجه إلتشي، غدًا الأحد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة ويليه ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

