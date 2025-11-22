المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
3 اختلافات.. قائمة ريال مدريد لمباراة إلتشي في الدوري الإسباني

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:42 م 22/11/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

لاعبو فريق ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة المباراة المقبلة ضد نظيره إلتشي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يحل ضيفًا على إلتشي، في تمام العاشرة مساء غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة الـ13 من الليجا.

قائمة ريال مدريد

وأعلن ألونسو قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي، والتي تشهد غياب إيدير ميليتاو وأوريلين تشواميني.

فيما عاد إلى صفوف ريال مدريد، فران جارسيا ليدعم الخط الخلفي للفريق الملكي.

وتأتي قائمة ريال مدريد لخوض مواجهة إلتشي المقبلة كما يلي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي ودين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أردا جولر وداني سيبايوس.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، براهيم دياز وجونزالو جارسيا.

ويتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن مطارده المباشر برشلونة، الذي يواجه أتلتيك بلباو بعد قليل على ملعب كامب نو.

