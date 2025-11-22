احتفال برشلونة خلال أول مباراة في ملعب كامب نو بعد التجديد

استمتع عشاق نادي برشلونة بعودة الحياة إلى كامب نو بعد غياب أكثر من 900 يوما، واكتملت هذه الليلة التاريخية بالفوز الكاسح على أتلتيك بلباو.

وعاد برشلونة لملعب "كامب نو" بعد غيام لأكثر من عامين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت في الملعب.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

إلى الصدارة مؤقتًا.. برشلونة يحتفل بعودة الحياة لكامب نو باكتساح بلباو (فيديو)

وامتلأت المدرجات بنحو 45,157 من مشجعي البارسا الذين توافدوا، لرؤية ملعبهم التاريخي بعد 909 أيام منذ آخر مرة شهدوا فيه هذا المكان.

وكان أسطورة برشلونة ليونيل ميسي حاضرًا باسمه بعدما هتفت الجماهير "ميسي ميسي" في الدقيقة العاشرة من لقاء أتلتيك بلباو.

تابع لقطات من عودة برشلونة إلى كامب نو من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

برشلونة يتصدر مؤقتًا

واعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيواجه إلتشي، غدًا الأحد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة ويليه ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا