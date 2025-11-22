المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ميسي الغائب الحاضر.. لقطات من فوز برشلونة في ليلة العودة إلى كامب نو (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:00 م 22/11/2025
استمتع عشاق نادي برشلونة بعودة الحياة إلى كامب نو بعد غياب أكثر من 900 يوما، واكتملت هذه الليلة التاريخية بالفوز الكاسح على أتلتيك بلباو.

وعاد برشلونة لملعب "كامب نو" بعد غيام لأكثر من عامين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت في الملعب.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

إلى الصدارة مؤقتًا.. برشلونة يحتفل بعودة الحياة لكامب نو باكتساح بلباو (فيديو)

وامتلأت المدرجات بنحو 45,157 من مشجعي البارسا الذين توافدوا، لرؤية ملعبهم التاريخي بعد 909 أيام منذ آخر مرة شهدوا فيه هذا المكان.

وكان أسطورة برشلونة ليونيل ميسي حاضرًا باسمه بعدما هتفت الجماهير "ميسي ميسي" في الدقيقة العاشرة من لقاء أتلتيك بلباو.

تابع لقطات من عودة برشلونة إلى كامب نو من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

برشلونة يتصدر مؤقتًا

واعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيواجه إلتشي، غدًا الأحد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة ويليه ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

الدوري الإسباني ميسي كامب نو لامين يامال برشلونة أتلتيك بلباو

