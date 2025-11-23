برشلونة يراقب موهبة روسية

أبدى نادي برشلونة إعجابه بالمهاجم الروسي الشاب ألكسندري باتراكوف، لاعب لوكوموتيف موسكو، الذي خطف الأنظار بقوة في الدوري الروسي هذا الموسم.

ويبلغ باتراكوف 20 عامًا فقط، ويقدّم مستويات مبهرة جعلته يتصدر جدول الهدافين برصيد 10 أهداف إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، رغم صغر سنه وقامته التي تبلغ 1.71 متر.

ويتميز المهاجم الروسي بتنوع كبير في طرق التسجيل؛ إذ يمتلك تسديدات قوية من خارج المنطقة، وركلات جزاء ينفذها بخداع واضح لحراس المرمى، بالإضافة إلى ضربات رأس متقنة وأهداف كلاسيكية.

كما يُجيد اللعب القصير ويمتلك مهارات مراوغة مميزة تجعله مناسبًا لفلسفة برشلونة الهجومية.

ووفقًا للمؤشرات الفنية داخل النادي، يواصل برشلونة متابعة تطور اللاعب عن قرب، مع مراقبة مستواه خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن التحرك لضمه.