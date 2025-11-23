المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هزيمة لم تحدث منذ 47 عاما.. ريال مدريد يهيمن على تاريخ مواجهات إلتشي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:52 م 23/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يعود نادي ريال مدريد الإسباني لخوض منافسات الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي، بمواجهة فريق إلتشي في الليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يقع إلتشي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ريال مدريد يهيمن على تاريخ مواجهات إلتشي

يدخل نادي ريال مدريد مواجهة إلتشي خارج أرضه، وهو يمتلك الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني.

ويمتلك النادي الملكي 7 مباريات متتالية بدون هزيمة أمام إلتشي خارج ملعبه، بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان آخر انتصار لريال مدريد أمام إلتشي في الليجا، يوم 19 أكتوبر من عام 2022، عندما انتصر النادي الملكي بنتيجة (3-0).

ولم يعرف النادي الملكي الهزيمة أمام إلتشي خارج أرضه، منذ 47 عاما وتحديداً في موسم 1977-1978، عندما خسر على أرض الأخير بنتيجة (3-1).

وبشكل عام، يمتلك ريال مدريد الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في 31 مباراة، وخسر 6 مباريات وتعادل في 11 مباراة.

وجاءت نتائج آخر مباريات لريال مدريد على أرض إلتشي كالتالي:

موسم 2022-2023: إلتشي 0-3 ريال مدريد.

موسم 2021-2022: إلتشي 1-2 ريال مدريد.

موسم 2020-2021: إلتشي 1-1 ريال مدريد.

موسم 2014-2015: إلتشي 0-2 ريال مدريد.

موسم 2013-2014: إلتشي 1-2 ريال مدريد.

موسم 1988-1989: إلتشي 1-3 ريال مدريد.

موسم 1984-1985: إلتشي 0-1 ريال مدريد.

موسم 1977-1978: إلتشي 3-1 ريال مدريد.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني إلتشي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg