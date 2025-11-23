يعود نادي ريال مدريد الإسباني لخوض منافسات الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي، بمواجهة فريق إلتشي في الليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يقع إلتشي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ريال مدريد يهيمن على تاريخ مواجهات إلتشي

يدخل نادي ريال مدريد مواجهة إلتشي خارج أرضه، وهو يمتلك الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني.

ويمتلك النادي الملكي 7 مباريات متتالية بدون هزيمة أمام إلتشي خارج ملعبه، بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان آخر انتصار لريال مدريد أمام إلتشي في الليجا، يوم 19 أكتوبر من عام 2022، عندما انتصر النادي الملكي بنتيجة (3-0).

ولم يعرف النادي الملكي الهزيمة أمام إلتشي خارج أرضه، منذ 47 عاما وتحديداً في موسم 1977-1978، عندما خسر على أرض الأخير بنتيجة (3-1).

وبشكل عام، يمتلك ريال مدريد الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في 31 مباراة، وخسر 6 مباريات وتعادل في 11 مباراة.

وجاءت نتائج آخر مباريات لريال مدريد على أرض إلتشي كالتالي:

موسم 2022-2023: إلتشي 0-3 ريال مدريد.

موسم 2021-2022: إلتشي 1-2 ريال مدريد.

موسم 2020-2021: إلتشي 1-1 ريال مدريد.

موسم 2014-2015: إلتشي 0-2 ريال مدريد.

موسم 2013-2014: إلتشي 1-2 ريال مدريد.

موسم 1988-1989: إلتشي 1-3 ريال مدريد.

موسم 1984-1985: إلتشي 0-1 ريال مدريد.

موسم 1977-1978: إلتشي 3-1 ريال مدريد.