خوان جارسيا.. أعاد الاستقرار لمرمى برشلونة وأنهى عقدة الشباك النظيفة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:13 م 23/11/2025
خوان جارسيا

خوان جارسيا

لم يتردد هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، في الكلام عندما سُئل قبل المباراة ضد أتلتيك بلباو عن عودة خوان جارسيا إلى مرمى برشلونة.

عودة خوان جارسيا منحت النادي الكتالوني مزيدًا من الأمان، مما سمح لهم بالحفاظ على نظافة شباكهم بعد تلقيهم أهدافًا في 10 مباريات.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة (4-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني، في ليلة العودة إلى "كامب نو".

أعاد الاستقرار لمرمى برشلونة

لم يضيع خوان جارسيا أي وقت، حيث أظهر في دقائق قليلة فقط أن إصابته الخطيرة في الغضروف، التي أبعدته عن الملاعب لمدة تسع مباريات، أصبحت الآن شيئًا من الماضي.

أظهر تركيزًا ومهارة في التعامل مع الكرة، وسرعة ودقة، حيث استعاد أكبر عدد من الكرات (10)، وشارك في 40 تمريرة، وأكمل 30 تمريرة بدقة بلغت 96.7٪، وتصدى لتسديدتين: واحدة من أوناي جوميز قبل نهاية الشوط الأول وواحدة برأسية من فيفيان.

بهذا، تمكن خوان جارسيا من تأمين مرمى برشلونة، حيث مرت 10 مباريات منذ أن حافظ برشلونة على شباكه نظيفة، تحديدًا منذ 21 سبتمبر ضد خيتافي (3-0).

سبع من هذه المباريات كانت في الدوري الإسباني وثلاث في دوري أبطال أوروبا، واحدة منها كانت بوجود جارسيا في الملعب والتسع الأخرى مع تشيزني، وقد استقبل اللاعب السابق لإسبانيول خمسة أهداف (بمعدل 0.6 هدف في المباراة) خلال ثماني مباريات.

الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد بدأ خوان جارسيا ثماني مباريات مع برشلونة، سبع منها في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا، حافظ خلالها على شباكه نظيفة في أربع مباريات (ضد مايوركا، فالنسيا، خيتافي، وأتلتيك بيلباو)، مقارنة بعدم تمكن الحارس البولندي تشيزني من الحفاظ على شباكه نظيفة في تسع مباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن خوان جارسيا أصيب في اللقطة الأخيرة من فوز برشلونة 3-1 خارج ملعبه ضد ريال أوفييدو في 25 سبتمبر.

للموسم الثاني على التوالي، اضطر تشيزني للاستجابة لنداء الطوارئ من برشلونة، ولكن لم يصل الحارس البولندي إلى المستوى الذي أظهره خوان جارسيا، رغم أنه كان أيضًا ضحية لنظام دفاعي انهار مباراة بعد أخرى.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

