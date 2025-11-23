المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيريز يهاجم برشلونة والتحكيم الإسباني بسبب قضية نيجريرا: دفعوا 8 ملايين يورو لنائب رئيس الحكام

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:14 م 23/11/2025
بيريز

بيريز

هاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي برشلونة والتحكيم الإسباني بشدة، مستغلًا حديثه عن تطورات قضية نيجريرا خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

وقال بيريز إن مستوى التحكيم في إسبانيا "غير طبيعي"، مؤكدًا أنه من المخجل – على حد وصفه – عدم اختيار أي حكم إسباني لإدارة مباريات كأس العالم للأندية الأخير، قبل أن ينتقل مباشرة للحديث عن القضية المثيرة للجدل.

وأوضح رئيس ريال مدريد: "ليس طبيعيًا أن يدفع برشلونة أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام على مدار 17 عامًا، أيًا كان السبب. نائب الرئيس كان صاحب مهام مهمة، وهذا يتزامن، بالمصادفة، مع أفضل فترات برشلونة محليًا."

وأضاف بيريز أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي انضم رسميًا للقضية في المحاكم، مشيرًا إلى أن أربعة رؤساء لبرشلونة حافظوا على هذه المدفوعات طوال 17 عامًا. وانتقد مطالبة رئيس لجنة الحكام، لويس ميدينا كانتاليخو، بـ"طي صفحة" القضية، متسائلًا: "من الذي سينساها؟ ما زال أغلب حكام حقبة نيجريرا موجودين في المنظومة، وهذا يجعل من الصعب الوثوق في حياديتهم."

وتوقف بيريز عند واقعة مثيرة تتعلق بنهائي كأس الملك الماضي، مؤكدًا: "كيف يمكن للحكم المكلف بالنهائي أن يهدد باتخاذ إجراءات ضد نادينا قبل يوم المباراة؟ هذا الحكم كان يجب استبعاده، لكن لم يحدث شيء."

ولجأ رئيس النادي الملكي للأرقام لإثبات وجهة نظره حول الانحياز التحكيمي، قائلاً: "الطرد هو القرار الأكثر خضوعًا للتقدير الشخصي. في عام 2021 كان لدى ريال مدريد صافي -2 من حالات الطرد، بينما كان صافي برشلونة +61. الفارق 61 حالة." وأضاف: "خلال فترة نيجريرا، كان صافي برشلونة +49، بينما كان صافي ريال مدريد -1… استخلصوا ما تشاؤون."

وختم بيريز بتساؤل ساخر حول نتائج الفريقين عبر السنوات: "هل يُعقل أن يكون لدى بعض لاعبي ريال مدريد عدد من ألقاب دوري الأبطال أكثر من ألقاب الدوري؟ بعضهم يملك ست بطولات قارية لكنه لم يفز سوى بخمس أو أربع بطولات دوري. وأنا كذلك كرئيس. هل هذا منطقي؟ لا."

