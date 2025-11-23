المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تيباس يرد على بيريز: كل عام نفس التصريحات.. ربما بسبب إحباط القلة الذين يتبعوه

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:18 م 23/11/2025
تيباس

تيباس

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، سريعًا على هجوم فلورنتينو بيريز خلال تجمع الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، واصفًا تصريحات الأخير بأنها نبرة طائفية وتفوقية وأنها تقدم نفسه كحامل الحقيقة المطلقة.

ونشر تيباس عبر حسابه في منصة X تعليقًا قال فيه إن "فلورنتينو يعود للصعود على المنبر كل عام، واستذكر تصريح بيريز لعام 2021 عندما روّج لفكرة "السوبرليج" باعتبارها الحل لمشاكل الكرة.

مضيفًا: "اليوم عاد ليهاجم كل المؤسسات، بما فيها لا ليجا، بنبرة واضحة المسيسية والتفوق… كل عام يتجاوز ذاته، ربما بسبب إحباط القلة الذين يتبعوه".

وأعلن تيباس أنه سيقدّم ردًا مفصّلًا خلال الساعات المقبلة "نقطة بنقطة" على انتقادات بيريز، موضحًا أن بعضها "كاذب"، وبعضها مُشوه، وأن هناك أمورًا لم تُروَ كاملة بشأن ما هو على المحك في كرة القدم الإسبانية والأوروبية.

تيباس اختتم بالتأكيد على أنه سيكشف لاحقًا تفاصيل أوسع ليدحض ما اعتبره تشويشًا على الحقائق، فيما يُنتظر أن تتصاعد ردود الفعل في الأوساط الكروية مع دخول الطرفين في سجالٍ علني حول مستقبل التحكيم والإدارة في إسبانيا.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

