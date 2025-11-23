أعلن نادي ريال بيتيس، تجديد عقد إيسكو لاعب الفريق، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به متوسط الميدان خلال الموسم المنقضي، مما دفع الفريق للتمسك باستمرار الدولي الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا تضمن صورة إيسكو مصحوبة بالتعليق التالي: "السحر في الهواء.. السحر مستمر في ريال بيتيس… حتى عام 2028".

أيسكو مستمر في ريال بيتيس

قدم إيسكو مستوى مميز مع ريال بيتيس خلال الموسم الماضي، وهو ما زاد من رغبة النادي الإسباني في الإبقاء على اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق وتقديم المطلوب بالفترة المقبلة.

وانضم إيسكو إلى فريق ريال بيتيس في صيف عام 2023، وأصبح قائدًا للفريق بفضل المستوى الذي قدمه، وخاض اللاعب 69 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال موسمين.

ودفع المستوى المميز لدى إيسكو، منتخب إسبانيا لضم اللاعب من جديد لتدعيم صفوف الماتادور وكان ذلك خلال معسكر يونيو الماضي، بعد غياب دام 6 سنوات.

وقامت جماهير ريال بيتيس بعرض لافتة كبيرة تتضمن صورة إيسكو مصحوبة برقم 2028، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني، في إشارة لاستمرار الدولي الإسباني حتى تلك الفترة.