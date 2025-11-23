المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وسط احتفال جماهيري.. ريال بيتيس يعلن تجديد عقد إيسكو حتى 2028

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:19 م 23/11/2025
إيسكو

إيسكو

أعلن نادي ريال بيتيس، تجديد عقد إيسكو لاعب الفريق، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به متوسط الميدان خلال الموسم المنقضي، مما دفع الفريق للتمسك باستمرار الدولي الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا تضمن صورة إيسكو مصحوبة بالتعليق التالي: "السحر في الهواء.. السحر مستمر في ريال بيتيس… حتى عام 2028".

أيسكو مستمر في ريال بيتيس

قدم إيسكو مستوى مميز مع ريال بيتيس خلال الموسم الماضي، وهو ما زاد من رغبة النادي الإسباني في الإبقاء على اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق وتقديم المطلوب بالفترة المقبلة.

وانضم إيسكو إلى فريق ريال بيتيس في صيف عام 2023، وأصبح قائدًا للفريق بفضل المستوى الذي قدمه، وخاض اللاعب 69 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال موسمين.

ودفع المستوى المميز لدى إيسكو، منتخب إسبانيا لضم اللاعب من جديد لتدعيم صفوف الماتادور وكان ذلك خلال معسكر يونيو الماضي، بعد غياب دام 6 سنوات.

وقامت جماهير ريال بيتيس بعرض لافتة كبيرة تتضمن صورة إيسكو مصحوبة برقم 2028، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني، في إشارة لاستمرار الدولي الإسباني حتى تلك الفترة.

مباراة ريال بيتيس القادمة
ريال بيتيس الدوري الإسباني منتخب إسبانيا إيسكو

