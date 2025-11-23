المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ10 لاعبين.. ريال بيتيس ينجو من فخ جيرونا بتعادل مثير في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:24 م 23/11/2025
ريال بيتيس

ريال بيتيس

خطف ريال بيتيس تعادلاً ثمينًا أمام نظيره جيرونا في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أقيمت مباراة ريال بيتيس ضد جيرونا، على أرضية ملعب "لا كارتوخا" في إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال بيتيس يتعادل مع جيرونا

أحرز اللاعب فلاديسلاف فانات هدف التقدم لصالح جيرونا، أمام الفريق الأندلسي، خلال الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

وبعد سلسلة هجمات متواصلة، استطاع فالنتين جوميز، أن يحرز التعادل لصالح ريال بيتيس، أمام أصحاب الأرض، بتمريرة حاسمة من إيسكو، خلال الدقيقة 75.

وتعرض الجناح البرازيلي أنتوني، لاعب ريال بيتيس، للطرد بالبطاقة الحمراء أمام جيرونا، خلال الدقيقة 1+90، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين فقط.

رفع ريال بيتيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثامن عشر وفي رصيده 11 نقطة.

وكان ريال بيتيس، قد أعلن قبل مباراته ضد جيرونا، عن توقيع عقدًا جديدًا مع إيسكو، يستمر بموجبه مع الفريق إلى عام 2028، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

مباراة ريال بيتيس القادمة
ريال بيتيس الدوري الإسباني جيرونا إيسكو

