نجح النجم الإسباني إيسكو ألاركون، في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام جيرونا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

وخطف ريال بيتيس تعادلاً ثمينًا أمام جيرونا في المباراة التي جمعتهما، بالجولة الـ13 من عمر الدوري الإسباني 2025-2026، على ملعب "لاكارتوخا".

إيسكو يتألق مع ريال بيتيس (أرقام)

أحرز اللاعب فلاديسلاف فانات هدف التقدم لصالح جيرونا، أمام الفريق الأندلسي، خلال الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني، قرر المدرب المخضرم مانويل بيلجريني، الدفع بنجم خط الوسط، إيسكو، لمحاولة إنقاذ فريقه من التأخر أمام الفريق الكتالوني.

وبعد سلسلة هجمات متواصلة، استطاع فالنتين جوميز، أن يحرز التعادل لصالح ريال بيتيس، أمام أصحاب الأرض، بتمريرة حاسمة من إيسكو، خلال الدقيقة 75.

هدف الفريق الأندلسي جاء بعد من ركلة ركنية، بعد عرضية رائعة من إيسكو ورأسية متقنة من فالنتين جوميز حولها إلى الشباك بنجاح.

وإليكم أرقام إيسكو أمام جيرونا كالتالي..

بحسب ما ذكرته شبكة "سوفا سكور" فقد لعب إيسكو منذ نزوله إلى أرضية الملعب أمام جيرونا 30 دقيقة، صنع خلالها هدفًا قاد من خلاله ريال بيتيس للتعادل الإيجابي (1-1)، ليحصل على المركز الثاني بين الأعلى تقييمًا في فريقه، بواقع (7.2).

ولمس إيسكو الكرة 28 مرة وأخطأ في لمسة وحيدة، وفاز اللاعب الدولي بمواجهتين أرضيتين أمام الخصم، إلى جانب الفوز بالتحام هوائي آخر.

وصنع إيسكو فرصة وحيدة للتسجيل أمام الفريق الكتالوني، ومرر الكرة 14 مرة بشكل صحيح من أصل 19 تمريرة، بنسبة دقة وصلت إلى (74%).

تجديد أسطوري

أعلن نادي ريال بيتيس قبل مباراته ضد جيرونا، عن توقيع عقدًا جديدًا مع إيسكو، يستمر بموجبه مع الفريق إلى عام 2028، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

وقدم إيسكو مستوى مميز مع ريال بيتيس خلال الموسم الماضي، وهو ما زاد من رغبة النادي الإسباني في الإبقاء على اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق وتقديم المطلوب بالفترة المقبلة.

وانضم إيسكو إلى الفريق الأندلسي في صيف عام 2023، وأصبح قائدًا للفريق بفضل المستوى الذي قدمه، وخاض اللاعب 70 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة خلال موسمين.

وقامت جماهير ريال بيتيس بعرض لافتة كبيرة تتضمن صورة إيسكو مصحوبة برقم 2028، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني، في إشارة لاستمرار الدولي الإسباني حتى تلك الفترة.