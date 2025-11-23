المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فينيسيوس بديلاً.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إلتشي في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:03 م 23/11/2025
فينيسيوس بديلاً.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إلتشي، مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاًعلى إلتشي، الصاعد الجديد للدوري الإسباني، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة.

يحين موعد مباراة مباراة إلتشي وريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وتذاع فعاليتها عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: راؤول أسينسيو - دين هويسن - فران جارسيا

خط الوسط: ألكسندر أرنولد - داني سيبايوس - أردا جولر - ألفارو كاريراس

في الهجوم: جود بيلينجهام - كيليان مبابي - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "لونين، ميستري، فينيسيوس، كامافينجا، فالفيردي، إندريك، جونزالو، ميندي، وبراهيم دياز".

وكان ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو، قبل التوقف الدولي، ليهدر نقطتين، ومع فوز برشلونة على سيلتا فيجو تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط.

ومن المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل تقديم إلتشي مستويات جيدة للغاية، خاصة على ملعبه، علاوة على امتلاكه أسلوبًا هجوميًا أمام الخصوم.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور إلتشي

فينيسيوس بديلاً.. تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي في الليجا

