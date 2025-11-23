خطف فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا، أمام مضيفه خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز".

أتلتيكو مدريد يتعادل مع خيتافي

ضم تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي كلا من: "موسو، خيمينيز، روجيري، لينجليت، مولينا، كوكى، باريوس، يورينتي، نيكو، بايينا، وجوليان ألفاريز".

شهدت مباراة اليوم سيطرة متبادلة من جانب كلا الفريقين، وإن مالت كفة الاستحواذ والمحاولات الهجومية إلى جانب رجال المدرب دييجو سيميوني.



وجاء هدف أتلتيكو مدريد الوحيد أمام خيتافي، بواسطة اللاعب دومينجوس دوارتي (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وتحصل دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم وعلى لاعبين خيتافي لإضاعتهم الوقت، قبيل تسجيل هدف الفوز.

رفع الروخيبلانكوس رصيده بهذا الفوز المثير إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، من 13 لقاء، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السابع، وقد لعب الفريق العاصمي 13 جولة، حقق 5 انتصارات، وتعادل مرتين، وخسر في 6 مواجهات.