شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" هجومًا ناريًا على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد تصريحات الأخير خلال تجمع الجمعية العمومية للنادي، اليوم الأحد.

بيريز هاجم الغريم التقليدي، برشلونة، كما انتقد أداء التحكيم الإسباني بشدة، محملاً رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الأزمة، خاصة خلال حديثه عن تطورات قضية خوسيه نيجريرا، خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وقال بيريز إن مستوى التحكيم في إسبانيا "غير طبيعي"، مؤكدًا أنه من المخجل عدم اختيار أي حكم إسباني لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يعلق على قضية نيجريرا.

تيباس يعلن الحرب على بيريز

من جانبه قال تيباس، إن ريال مدريد توصّل سرًا إلى اتفاق مع روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن طريقة توزيع العوائد الضخمة التي سيحصل عليها الاتحاد من كأس السوبر في السعودية.

وأضاف تيباس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "أؤكد أن بقية الأندية لم توافق على ذلك التوزيع، إذا تحدثنا عن تعارض المصالح، فآخر شخص يحق له إعطاء الدروس هو فلورنتينو بيريز".

وواصل: "ريال مدريد تحت إدارة بيريز، كان جزءًا من مجلس الاتحاد الإسباني طوال فترة روبياليس، فإذا كان فلورنتينو يرى أن الاتحاد هو ’البيت الذي يعيّن ويُشرف على التحكيم الإسباني‘، فهذا بحد ذاته تعارض مصالح حقيقي".

وتابع: "لا ننسى أن ريال مدريد نفسه هو من تفاوض سرًا مع روبياليس، على المبالغ الضخمة التي سيحصل عليها من كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكأنهم يرتبون مباراة ودية صيفية".

وأكمل: "يمكنني أن أقول بوضوح إن الأندية الأخرى لم تكن راضية إطلاقًا عن طريقة توزيع تلك العوائد، هذا نموذج واضح وصريح لتضارب المصالح".

وأردف: "متحف الأساطير يقول إننا نفقد ملايين، هذا الأمر غير صحيح للبدء، الاستثمار في متحف الأساطير يأتي من مساهمات صندوق CVC في شركة فرعية تابعة لـ لا ليجا".

واستطرد: "لاحظوا، يبدو الآن أن فلورنتينو يكتشف الشركات الفرعية للبحث عن شركاء استراتيجيين، هل لمدة 50 سنة أم مدى الحياة؟، وقد تم شرح كل شيء بالتفصيل للأندية في اجتماعات إعداد الجمعية العامة للحسابات والميزانيات".

واختتم: "بالتأكيد، بنفس الطريقة، يكون ريال مدريد قد شرح لأعضائه سبب إنشاء (Sky Bar) وهو ملهى ليلي، في البرنابيو، وفي حال وجوده، استغلال امتيازات الضيافة من خلال متحف الأساطير".