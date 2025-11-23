إلتشي يُحرج ريال مدريد بتعادل مثير في الدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ تعادل مخيب للآمال، أمام إلتشي، بهدفين لكل منهما، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026.

حل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاًعلى إلتشي، الصاعد حديثًا للدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

ريال مدريد يتعثر أمام إلتشي

ضم تشكيل ريال مدريد الرسمي: "كورتوا، أسينسيو، هويسن، جارسيا، أرنولد، سيبايوس، جولر، كاريراس، بيلينجهام، مبابي، رودريجو".

تقدم اللاعب أليكس فيباس بالهدف الأول لصالح إلتشي، صاحب الأرض، أمام ريال مدريد، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وخلال الدقيقة الـ78 أحرز ريال مدريد هدف التعادل بواسطة المدافع الإسباني دين هويسين، وسط "دربكة" من دفاعات إلتشي.

واستطاع أصحاب الأرض مفاجأة ريال مدريد بالهدف الثاني، خلال الدقيقة 84، عن طريق اللاعب ألفارو رودريجيز.

وبعد محاولات مدريدية متواصلة، نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل أمام إلتشي، في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وأكمل إلتشي آخر 5 دقائق من الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين، بعد تعرض فيكتور تشوست للطرد، إثر تدخله العنيف على لاعب ريال مدريد.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 32 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.