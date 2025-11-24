المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
Advertisement
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

برشلونة يُلامس الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:15 ص 24/11/2025
برشلونة

برشلونة

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026، بعد تعادل ريال مدريد المخيب أمام إلتشي.

وسقط فريق ريال مدريد في فخ تعادل مخيب للآمال، أمام إلتشي، بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الـ13من عمر مسابقة "لا ليجا".

رفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 32 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانتصر برشلونة، أمس السبت، على منافسة أتلتيك بلباو، برباعية نظيفة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة.

بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، برصيد 29 نقطة، ويأتي من بعده أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس (21 نقطة)، بينما يتواجد إشبيلية في المركز التاسع، برصيد 16 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز الـ15 برصيد 12 نقطة.

وفي مراكز المؤخرة، يتواجد جيرونا في المركز الثامن عشر (11 نقطة)، يليه ليفانتي وريال أوفييدو، في المركزين، التاسع عشر والعشرون بـ9 نقاط لكل منهما.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني

