اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026، بعد تعادل ريال مدريد المخيب أمام إلتشي.

وسقط فريق ريال مدريد في فخ تعادل مخيب للآمال، أمام إلتشي، بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الـ13من عمر مسابقة "لا ليجا".

رفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 32 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانتصر برشلونة، أمس السبت، على منافسة أتلتيك بلباو، برباعية نظيفة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة.

بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، برصيد 29 نقطة، ويأتي من بعده أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس (21 نقطة)، بينما يتواجد إشبيلية في المركز التاسع، برصيد 16 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز الـ15 برصيد 12 نقطة.

وفي مراكز المؤخرة، يتواجد جيرونا في المركز الثامن عشر (11 نقطة)، يليه ليفانتي وريال أوفييدو، في المركزين، التاسع عشر والعشرون بـ9 نقاط لكل منهما.

