3 تعثرات متتالية.. ألونسو يعيش الفترة الأصعب في ريال مدريد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:18 ص 24/11/2025
ألونسو ريال مدريد وألتشي

تشابي ألونسو - مدرب ريال مدريد

وقع فريق ريال مدريد مساء الأحد في فخ التعادل مع إلتشي بنتيجة 2-2، في الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد مع إلتشي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مانويل فاليرو، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

والأسوأ من التعادل هو أن فريق إلتشي هو من بادر بالتسجيل في الدقيقة 53 عن طريق أليكس فيباس، قبل أن يتعادل دين هويسين في الدقيقة 78، ثم سجل أصحاب الأرض هدف ثاني عن طريق ألفارو في الدقيقة 84، ثم يفلت ريال مدريد من الهزيمة بتسجيل بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90+7 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء أمام لاعب إلتشي فيكتور تشوست، لكن لم يستطع ريال مدريد استغلالها لأنها كانت في الثوان الأخيرة من المباراة.

هذا التعادل جعل الفارق بين ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة يصبح قليلا مع برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

كما أن هذه المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني التي يتعثر فيها ريال مدريد بعد التعادل مع ريال فاليكانو في الجولة الماضية دون أهداف.

وهذه أيضا المباراة الثالثة على التوالي التي يتعثر فيها ريال مدريد بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة 1-0، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفترة الأسوأ لألونسو مع ريال مدريد

ويعد هذا التعثر الثالث هو الفترة الأسوأ للمدرب الإسباني تشابي ألونسو مع ريال مدريد، الذي انضم إليه في 1 يونيو الماضي وبدأ مسيرته مع في كأس العالم للأندية.

ألونسو خاض حتى الآن 23 مباراة مع الفريق الملكي، انتصر في 17 مواجهة وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، ورغم صدارته للدوري الإسباني حتى هذه اللحظة إلا أن هناك رقما سلبيا طارده بعد التعادل مع إلتشي.

منذ يوم 18 يونيو الماضي وهو تاريخ أول مباراة لألونسو مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي، ولم يتعثر 3 مرات متتالية، فقبل الفترة الصعبة التي يعيشها المدرب الإسباني حاليا تلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة.

أمام الهلال في مباراته الأولى مع ريال مدريد 1-1، في كأس العالم للأندية.

أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية خسر ريال مدريد بنتيجة 4-0.

أمام أتلتيكو مدريد خسر ريال مدريد بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ثم جاءت الفترة الأصعب بالخسارة من ليفربول ثم تعادلين متتالين في الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ألونسو إلتشي

