عبر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن شعوره بالإحباط جراء استمرار تراجع نتائج فريقه، بتعادله مع مضيفه إلتشي 2-2 بالجولة 13 من الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى جوانب إيجابية.

وواصل ريال مدريد نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي في الدوري، ليبقى على قمة الترتيب برصيد 32 نقطة، ولكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع غريمه برشلونة، حامل اللقب، صاحب المركز الثاني.

وبهذا فشل الريال في الفوز في 3 مباريات متتالية، إذ خسر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل تعادله مع رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي بعد مباراة إلتشي اعترف ألونسو بأن فريقه يمر بفترة من النتائج غير المرغوبة بعد مسيرة جيدة، مضيفا أن "هذه هي كرة القدم".

وأضاف ألونسو أنه "غير سعيد بالنتائج الحالية لأنه يسعى دائما لتحقيق الفوز، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن النهج الذي يتبعه الفريق واضح، والروح المعنوية لدى اللاعبين عالية، وأنهم ما زالوا يعرفون ما يريدون".

ألونسو أوضح أن نتائج النادي الملكي "قابلة للتحسين" وأن الجميع يمارس "النقد الذاتي".

واعترف مدرب ريال مدريد بأن النتائج السلبية تجلب الانتقادات، وأن فريقه يتعايش مع هذه الانتقادات بروح معنوية مرتفعة ورغبة في التحسن المستمر.

وأعرب ألونسو عن أسفه الشديد لتلقي الهدف الثاني فور تسجيل هدف التعادل، مؤكدا أن ذلك كان مؤلما في لحظة كان يجب فيها البحث عن قلب النتيجة، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالروح القتالية التي أظهرها الفريق حيث نجح في إدراك التعادل مجددا، واعترف بأن ما افتقده الفريق بعد التعادل 1-1 كان "الضغط على منطقة المنافس".

وأشار ألونسو إلى أن التواصل بين عناصر الفريق يتحسن بشكل مستمر بفضل الوقت الطويل الذي يقضونه معا.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله "نحن جميعا في القارب نفسه ونجدف في الاتجاه نفسه".

وأتم ألونسو تصريحاته بالإشارة إلى أن الفريق مفعم بالحيوية ومتحمس لتغيير هذا الوضع والعودة إلى طريق الانتصارات، بداية من المباراة القادمة أمام أولمبيياكوس.

وسيكون ريال مدريد مطالبا برد قوي ومصالحة جماهيره في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم جيرونا في الجولة القادمة من الدوري، يوم الأحد.

