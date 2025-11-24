المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

"أبلغ بيريز".. ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تمديد عقده لتوتر علاقته مع ألونسو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:05 م 24/11/2025
فينيسيوس وألونسو

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، مفاجأة حول موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

قرار فينيسيوس 

حيث ذكرت صحيفة ذا أثلتيك، وفقًا لمصادرها، أن فينيسيوس جونيور أبلغ ريال مدريد أنه لا يريد تمديد عقده في ظل توتر علاقته مع تشابي ألونسو (المدير الفني للفريق).

أضافت أن اللاعب البرازيلي أوصل هذه الرسالة خلال محادثة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مستقبل فينيسيوس جونيور حول تمديد عقده، الذى رأى أن الاستمرار ليس القرار الأمثل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق، قدم ريال مدريد عرضًا لتجديد عقد فينيسيوس، حيث طلب ممثلي اللاعب عقدًا تاريخيًا يقارب أعلى عقد في تاريخ النادي، الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، براتب يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا (يشمل راتبه ومكافآت الأداء والتجديد).

وهذه المفاوضات توقفت وقتها دون اتفاق، لوجود خلافات حول القيمة المالية.

فينيسيوس جونيور يتقاضى حاليًا 20 مليون يورو صافي سنويًا، وينتهي عقده الحالي في 2027، بالتالي لا تزال مفاوضات التجديد قائمة مع النادي.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

