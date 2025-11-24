فجرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، مفاجأة حول موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

قرار فينيسيوس

حيث ذكرت صحيفة ذا أثلتيك، وفقًا لمصادرها، أن فينيسيوس جونيور أبلغ ريال مدريد أنه لا يريد تمديد عقده في ظل توتر علاقته مع تشابي ألونسو (المدير الفني للفريق).

أضافت أن اللاعب البرازيلي أوصل هذه الرسالة خلال محادثة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مستقبل فينيسيوس جونيور حول تمديد عقده، الذى رأى أن الاستمرار ليس القرار الأمثل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق، قدم ريال مدريد عرضًا لتجديد عقد فينيسيوس، حيث طلب ممثلي اللاعب عقدًا تاريخيًا يقارب أعلى عقد في تاريخ النادي، الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، براتب يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا (يشمل راتبه ومكافآت الأداء والتجديد).

وهذه المفاوضات توقفت وقتها دون اتفاق، لوجود خلافات حول القيمة المالية.

فينيسيوس جونيور يتقاضى حاليًا 20 مليون يورو صافي سنويًا، وينتهي عقده الحالي في 2027، بالتالي لا تزال مفاوضات التجديد قائمة مع النادي.